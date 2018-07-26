〈台北都會〉柯P想買北農股權 農委會不賣

2018-07-26

反問市府股份可否賣農委會

〔記者沈佩瑤、楊心慧、蕭婷方、吳欣恬／台北報導〕台北市長柯文哲與台北農產運銷公司總經理吳音寧關係緊張，柯昨受訪指，「吳音寧是農委會派的，我們管不了她」、「但每天在議會被罵是我！」柯表示，要向農委會收購北農公司股權；意即北市府成該公司最大股東，主導總經理人事權。但農委會副主委陳吉仲受訪反問，「北市府是否要思考將北農股份賣給農委會？」如此一來可創造農委會、北市府以及北農三贏，「看北市府可不可以成全農委會？」

吳音寧近日表態「遵照法律」不赴議會備詢，僅出席議會的北農公司工作報告，引發國民黨台北市議員砲轟，但民進黨議員力挺吳。

據了解，北農公司昨也開常務董事會，身兼副市長的董事長陳景峻，轉達柯文哲昨晨會發言，建議吳去議會報告；不過，現場董事會並無共識，民股董事認為總經理出席與否應遵照法律，應待正式董事會再討論。

吳音寧：應從成立宗旨討論

面對北市府想買下北農公司股權，吳音寧受訪強調，北農是全台性的農產運銷公司，不僅前身是台灣區果菜運銷公司，後來改制成北農公司，且公司運作不單只是一個消費地問題，而是關係到全台農產市場，涉及範圍廣，應回溯到成立的宗旨去心平氣和討論。

柯要主導總座人事權及營運

柯文哲昨受訪則說，北農股權分成市府、農委會、民間、台灣省農會四塊，四分五裂，而北市府僅有廿二％股權，操作有障礙，希望農委會讓售股權，讓北市府股權達到四十四％，董事長、總經理自己處理，營運自己負責，避免現在問題。

若收購農委會股權後，是否調整吳音寧人事？柯文哲不滿說，現在就是三不管地帶，吳是農委會派的，北市府也管不了，若農委會不同意出售股權，也可以出來講呀！

指人若是我們派 負政治責任

對於農委會在股權讓售問題下但書，認為若北市府要收購股權，就要負起大台北地區市場所有農產品供需通路正常運作，農產品價格機制穩定、落實安全檢測以及品質標章等責任。柯文哲僅跳針說，「如果人是我們派的，政治責任我們負責，現在人也不是我們派的，每天在議會被罵是我！」

議員勸市長不要意氣用事

不過，台北市議員許淑華說，農委會調節與整合各縣市的農會系統，不能因為北市只能派任董事長、無法掌握總經理人事，就政治化針對農委會。

北市議員簡舒培也質疑，北市沒有權責與產地溝通、產銷供應鏈溝通不佳，恐會讓有心人士有操作菜價的空間。北市議員李慶鋒勸「市長不要因為一時的政治干擾而意氣用事」。