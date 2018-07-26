〈台北都會〉夾娃娃機店近小學 基隆議員籲設法規範

2018-07-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府昨舉辦暖暖區市政座談會，暖西里長周明信在會中反映，暖西國小周邊二百公尺內有三家夾娃娃機店，有學童早上不吃早餐，把錢都拿去夾娃娃，希望市府比照電子遊藝場業自治條例，從嚴規範夾娃娃機的設置條件，「至少要遠離學校二百公尺以外」。市長林右昌說，會先請志工加強勸導，並參考其他縣市的管理規範。

周明信指出，有學童常餓肚子到學校，老師追查才發現，不是家長沒給孩子錢買早餐，而是小朋友把早餐錢都拿去夾娃娃，近來夾娃娃機店林立，在商業區還好，但如果是在校園旁邊，就非常不妥，暖西國小周邊二百公尺，就有三家夾娃娃機店，其中一家還開在學校斜對面，距離不到三十公尺，對學童影響大。他建議訂定規範，「至少要遠離學校二百公尺以外」。

根據市府「基隆市取締違法電子遊藝場業自治條例」、「基隆市資訊休閒業管理自治條例」，電子遊藝場業的營業場所，應距離國民中、小學、高中、職校、圖書館、醫院五百公尺以上；網咖等資訊休閒業，應距離幼兒園、國民中、小學、高中、職校二百公尺以上。

林右昌說，會請教育單位研議，附近有夾娃娃機店的學校，每天上下學時請志工巡查，勸導學童不要過度沉迷，並就管理面參考鄰近縣市作為，進一步討論後專案處理。

另外，部分夾娃娃機店家以龍蝦、沙公等活體生物當作獎品，引起關注，市府昨天清查，共有五家夾娃娃機店家有利用活體生物作為獎品，其中愛四路的店家設在騎樓屬違規設置，將開罰並要求移除；有兩家經勸導後已移除。

稅務局指出，夾娃娃機必須依規定登記並課娛樂稅，將全面再清查，了解其營業額是否達到課營業稅的標準。市府強調，基於尊重生命，除了對店家進行勸說，也呼籲業者不要再利用活體生物作為獎品。