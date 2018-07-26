〈台北都會〉（新北）人行道電箱林立 議員促地下化

2018-07-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市老舊社區多，許多人行道路幅狹窄，還被電箱、電桿等設施阻隔，造成行動不便的輪椅族及推嬰兒車的家長寸步難行。新北市政府二○一一年起推動人行道淨寬不足改善計畫，至今年六月底，改善全市四一七條路段，營造以人為本的人行環境。

變寬清理障礙 已改善417條路

養護工程處副總工程司廖學志指出，人行道至少須維持九十公分淨寬，市府每年請公所提報三條路段改善，包括調整人行道寬度或設施物位置、串聯通勤或通學廊道、埋設地下管路、施作透水磚，並增加綠帶面積等，其餘區域透過騎樓整平、纜線清整等專案計畫，至二○一八年六月底止，已改善全市四一七條路段、共一萬兩千八百多處障礙物。

舉例而言，新莊體育場周邊中華路、公園路一帶，原本機車停放人行道，影響通行，因當地停車需求高，以緣石分隔機車與人行空間；板橋區四川路人行道有電箱等設施阻隔，將既有側溝加蓋後，把設施移至水溝蓋，拓寬人行空間；淡海輕軌綠山線施作人行與自行車道整合串聯工程，路燈基座地下化，減少阻礙。

市議員王淑慧表示，板橋四川路連接府中商圈，人潮眾多，目前人行道仍矗立許多電箱，造成人行道寬窄不一，影響行人動線，建議將電箱地下化。

市議員陳科名認為，新莊體育場與捷運站四周停車需求高，市府以緣石分隔機車與人行空間，只是治標不治本，人行道淨寬不足問題依舊沒改善，重點在於機車停車位不足，增設足夠停車格才是市民期盼的事。