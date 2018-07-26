〈台北都會〉（新北）登革熱群聚感染 新莊瓊林里2週3例

2018-07-26

第3例距第2例住家 僅250公尺

〔記者賴筱桐、林惠琴／綜合報導〕新北市登革熱疫情拉警報！新莊區新增第三例本土型登革熱病例，居住在瓊林里的六十六歲男性七月十八日開始出現發燒、腹瀉、骨頭與肌肉痛、紅疹等症狀，初期判斷為感冒，直到廿四日才確診為登革熱，治療後已無大礙。第三例距離第二例住家約兩百五十公尺，衛生局已啟動防治作為，避免疫情擴大。

衛生局長林奇宏說明，新莊區瓊林里七月十日出現第一例本土登革熱病例，新北市迄今共確診三例，都在新莊區瓊林里。依發病時間，研判為同一波感染，且具高度地緣相關性，屬於社區群聚感染。第三例距離第二例住家約兩百五十公尺，目前疫情侷限該區域，沒有往外擴散跡象。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，第三例六十六歲男性近期無出國旅遊史，主要活動地為住家附近，七月十八日出現發燒、腹瀉及骨頭痛等症狀，就醫診斷為感冒，因症狀持續未改善，在七月十九日及七月廿三日又就醫，七月廿四日通報疑似登革熱，當晚確診。

防疫總動員 周邊355人健康監測

林奇宏表示，瓊林里多為老舊社區，有許多待開發土地，容易成為蚊子孳生地，市府動員五百廿人次在病例活動地周遭進行疫情調查、清除環境孳生源、預防性投藥及清潔消毒等防治工作，針對病例住家周邊約三五五人進行健康監測，以及早發現潛在感染病例，防堵疫情擴散。他也呼籲民眾要加強巡查與環境清理，落實清除孳生源。

疾管署統計，今年截至七月廿四日，國內有五例本土登革熱，包括新北市三例、高雄市兩例，另有一一四例境外移入病例，近一個月感染國家以柬埔寨、泰國、菲律賓等東南亞國家為主。