〈台北都會〉悠遊卡搭小黃僅12％ 運將也不願嗶卡

2018-07-26

手續費3％ 還要回車隊換錢

〔記者黃建豪／台北報導〕多元支付當道，民眾搭乘計程車可用信用卡或悠遊卡付費。但台北市議員何志偉指出，計程車司機相當排斥，甚至會拒絕乘客嗶卡，問題在於司機會被額外收手續費三％，還得特地回車隊才能換錢。悠遊卡董事長林向愷表示，將發行計程車司機專屬的司機會員悠遊卡，讓車資直接儲值到悠遊卡上；但何也質疑，司機要的是現金，發卡效果恐有限。

何志偉說，若乘客是刷卡或嗶卡付費，計程車司機拿不到現金，隔天得回車隊領錢，每次光排隊就得耗掉一到兩小時，這些時間駕駛不知道可以跑幾攤了，何況要另外扣手續費三％，這合理嗎？所以司機一看到乘客拿卡就怕，對他們來說如同惡夢。

林向愷表示，他也碰過四、五次台灣大車隊司機拒嗶悠遊卡的狀況，抽到三％確實不合理，他們也向台灣大車隊反映過；而以台灣大車隊為例，悠遊卡支付現在比例約十二％，但目標是提升到二十五％。台灣大車隊解釋，車隊與各種支付平台的軟體開發需要投入建置成本，硬體設備也需投資建置成本，這些投資成本從未跟司機收取費用。

將發行司機會員卡 可直接加值

林向愷說，八月十六日以後，將讓計程車安裝有加值功能的讀卡機及司機會員悠遊卡，讓乘客付的車資直接加值到司機卡內，可讓司機不用回公司領錢，拿去做小額消費。但悠遊卡坦言，司機卡的加值金無法兌現，現金還是得回車隊兌領。