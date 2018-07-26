〈台北都會〉天空纜線清整 完工延為5年恐再跳票

2018-07-26

1178處地下化 完工比例未過半

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，為美化市容、改善台北市的空中纜線亂象，高調推動「天空纜線清整計畫」，但因工法改變政策「調整」，完成期限從三年延長為五年；不過，工程進度又延宕，至今年四月止完工比例不僅未過半，其中還有一成二無法執行，另文山區、內湖區完成度甚至不到三成五，纜線清整計畫恐跳票。

1成2無法執行 文山區最慢

天空纜線清整計畫原定三年內、二○一八年底前，要將寬十五公尺以上主要道路、約一一七八處纜線地下化完成；但因工法嚴重影響交通，北市府日前表示，主要幹道上的交通號誌纜線下地，以微管溝工法取代傳統深挖路面後，雖然對路面、交通影響較小，但也因工程得改在人行道施工，工期相對拉長，目前市府規劃要在二○二○年完工。

台北市議員陳炳甫調閱資料發現，北市天空纜線清整進度至今年四月為止，完成比例僅四十九．六％，較原本的規劃期程落後，其中還有一四二處因施工障礙無法執行，約佔整體案件量一成二。

陳炳甫進一步指出，該計畫以文山區進度最為落後，完成比例僅廿四．一％，倒數第二名為內湖區，完成比例約卅四％，倒數第三南港區也僅有四十％；重點執行的台北西區，大同區完成率雖然最佳，但平均也不到六成。

台北市議員林亭君也批評，北市西區社區大多老舊，不如新規劃區域都已經將纜線地下化，台電配電線、電視系統纜線等各式電線高掛巷道情形較其他區嚴重，但天空纜線僅清除十五公尺寬道路，老舊社區巷道平均較小，亂象根本沒改善。

台北市議員簡舒培也指出，部分纜線牽涉台電配電線與電箱規劃，常常找不到替代電箱地點，工程根本無法進行，市府應要整體與台電溝通，才能加快施工期程。

新工處長：已要求改進

對此，新工處長林志峰回應，目前纜線地下化工程交由各局處自行施工，工程進度落後主因是交工處的紅綠燈纜線地下化工程進度慢所致，已請交工處改進；至於八米巷道部分，去年開始也有在各行政區找一條路進行示範，工務局發包後若有剩餘款也會陸續進行施工。

林志峰坦言，纜線地下化工程常遇地下沒有空間埋設新纜線、地下有箱涵等障礙物，或台電變電箱找不到替代地問題，現在無法處理，僅能待計畫執行後再來檢討。