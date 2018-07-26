〈台北都會〉孕婦幼童停車識別證 明起發放

2018-07-26

33萬份專用證 但車位僅879格

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公布「孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位設置管理辦法」，新北市明天（二十七日）起發放三十三萬份停車位識別證，民眾憑孕婦手冊及兒童手冊，可至交通局兩處辦公室、六處停車管理場及一○六處有駐場管理員的停車場領取，不過，全市只有八七九格「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」，民怨僧多粥少。

交通局停車管理科代理科長吳政諺指出，新北市的路外停車場原本就設有女士或親子優先停車格共八二八格，屬宣導性質，無強制性，配合交通部修法，八月一日起改為「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」，具專用性質，車輛應在明顯處放置識別證。

吳政諺表示，政府機構、車站、百貨公司、量販店、遊樂園及醫院等停車場，須在二○一八年十二月十六日前設置二％的「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」，新北市公有收費及免費停車場共三萬七千餘格，依法至少須設置七五六格，目前正在繪製標線等，預計八月底前完成八七九格「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」。

停車證分為孕婦（粉色）與親子（黃色）兩種格式，皆可停放專用停車位，即日起至二○一九年六月三十日止為宣導期，二○一九年七月一日不符合資格車輛占用者，將處六百元以上、一千兩百元以下罰鍰。

但部份民眾抱怨，新北共配發三十三萬份識別證，但全市才八七九格「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」，僧多粥少，看得到、吃不到。吳政諺說，並非每個家庭都有需求，新北提供數量已比法定數量多。