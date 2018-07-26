〈台北都會〉（新北）後巷污水接管 水利局用錯地籍圖惹議

2018-07-26

未經鑑界 就斷言無法接管

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府水利局在八里區頂寮一街的「楓林渡社區」推動污水下水道工程，其中三十六戶居民接獲水利局委外的工程包商通知，指後巷寬度不足一．五公尺的施工條件而無法接管，要求自費約五十萬元改管；市議員鄭宇恩接獲陳情後辦理會勘，結果發現水利局未經鑑界就斷言無法接管，質疑「給廠商方便、找民眾麻煩」。水利局污水下水道工程科技正姜佩君坦言套繪圖有誤差，但重新測量後，寬度依舊不足仍無法施工，還是要住戶自費改管才能解決問題。

地界偏移？ 重測量後排除

新北市升格後力推污水下水道接管工程，這兩年在八里區施工，「楓林渡」住戶謝小姐等人抱怨說，水利局的委外包商在六月時突然告知三十六戶住戶，指大樓後巷不符合「地界線退七十五公分」的施工空間條件，無法辦理後巷接管，建議住戶共同出資約五十萬元自費改管。

社區住戶向鄭宇恩陳情，鄭日前邀集相關單位會勘，水利局出示地籍圖，指「楓林渡社區」建物往後巷偏移地界數公尺，「幾乎有一半蓋到後巷大樓的土地上」，後巷部分土地也被另一棟大樓興建圍牆、蓋地下室，現況無法拆除施工，並指「這一區的地界量測恐有問題」。

淡水地政事務所主任陳素霞後來檢視相關圖資，發現水利局的套繪圖明顯錯誤，水利局在施作後巷的接管工程前，依規定應該先請地政事務所測量土地資料，才能確認後巷那些建物需要配合拆除，保障民眾財產，但地政事務所從未接到水利局要求配合測量的公文。

對此，姜佩君坦言，先前給民眾看的套繪圖是從內政部地政司直接下載，與實際有些誤差，但地政事務所昨天已到現場測量，證明「楓林渡社區」雖然沒有先前所說的偏移地界，但後巷部分土地確實無法利用，施工寬度依舊不足。

鄭宇恩批評說，水利局未按程序測量就任憑包商通知住戶自費改管，甚至還仲介業者，她質疑水利局過去究竟誤導多少民眾拆了不該拆的建物？花了多少自費改管的冤枉錢？鄭宇恩說，會協助「楓林渡社區」民眾再次會勘，確認後巷的施工空間是否真的不足。

窄巷難施工 住戶得自費改管

謝小姐指責說，如果住戶沒有認真追查，豈不是就被水利局的錯誤套圖誤導？經過地政事務所測量後，才證明自家建物根本沒有偏移地界。姜佩君回應說，由於當地後巷的寬度不足才無法接管，住戶目前只能維持現況，依規定必須自費改管，工期約一個月，如果住戶對地界鑑定仍有疑義，也必須自費鑑界。