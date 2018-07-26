〈北部〉宜蘭水燈節8/10登場 施放200艘鴨母船

2018-07-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕兩百艘「鴨母船」彩繪造型水燈，要點亮宜蘭河畔；二○一八宜蘭水燈節將於八月十日在宜蘭河濱公園登場，宜蘭市公所與鄂王、中山及民生社區發展協會，共同執行「新燈相傳‧點亮蘭城」計畫，並請宜蘭國中與中山國小美術班學生，彩繪兩百艘「鴨母船」水燈，要在當天施放。

宜蘭水燈節是宜蘭縣文化局核定的縣定民俗文化活動，從清代開始，「放水燈」是農曆七月重要的宗教民俗，日治時期卻被禁止，國民政府時期也受到打壓，直到解嚴後，政府才開始重視這項活動。

至於「鴨母船」，是宜蘭早期居民用來趕鴨子或運送貨物的水運交通工具，距今已逾百年歷史；宜蘭市公所將於八月十日（農曆六月廿九、七月「鬼門開」的前一夜）舉辦水燈節，將水燈與鴨母船兩項傳承百年文化結合，並透學生彩繪製作小鴨母船水燈，要點亮宜蘭河畔。

鄂王社區專案青年陳弘楷說，學生們使用高磅數的紙與防水壓克力原料，彩繪製作鴨母船水燈，施放時會點亮蠟燭，日前試放，鴨母船可浮在水面一至兩小時，希望藉由這樣的文化課程，讓孩子了解水燈節與鴨母船深遠的文化意義。

市長江聰淵指出，宜蘭放水燈是縣內歷史悠久，且具指標的傳統民俗活動，也是老市民共同生活記憶，今年希望藉由活動傳承，為放水燈開啟新篇章。