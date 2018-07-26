〈北部〉促進台日友好 鳳林日人推夏日節

2018-07-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕旅居花蓮縣鳳林鎮的日本人播磨憲治，住在臺灣多年，除了挖掘日治時代開發花蓮的日本實業家賀田金三郎的故事，今年二月花蓮大地震後，他看到花蓮整個觀光業蕭條的情況，決心在鳳林鎮舉辦「日本夏日節」，即將於本月廿九日晚上八點至十點在鳳林鎮民廣場舉辦！

週日晚 播磨憲治邀穿日本浴衣跳盆踊

鳳林鎮大榮一村、二村及北林三村，在日治時期曾是大型官營移民村「林田村」，與日本有深厚淵源，播磨憲治目前與妻子兒女定居小鎮上，不遺餘力向日本朋友介紹花蓮之美，也接待許多日本朋友到花蓮參訪。他說，帶「灣生」日本人回到移民村，他們都還記得「每年夏日節登場時，無論日本人、客家人、原住民、台灣人，大家都會聚在一起用歌舞歡慶。」

今年二月花蓮大地震後，他極力促成日本和歌山縣與鳳林鎮公所交流合作，邀請和歌山縣熊野高中師生十三人到花蓮參加「日本夏日節」。

播磨憲治說，七月廿九日晚上六點半起，邀請花蓮朋友穿上日本浴衣來到鳳林鎮民廣場，一起和日本和歌山熊野高校十三名師生，一起跳日本傳統舞蹈「盆踊」舞蹈，希望把日本夏日節歡樂的氣氛帶到鳳林鎮。他說，希望促進「台日友好」，盼夏日節可以每年持續舉辦，成為鳳林鎮永續經營的觀光活動。

台日尬舞 鳳林鎮部落族人、團體上台獻藝

鎮長蕭文龍說，鳳林鎮是族群融合的小鎮，除了佔人口七成的客家人之外，也有鳳信、山興、中興等多個阿美族部落，活動當天將安排部落族人、客家青年學子、婦女舞蹈團體輪番上台「尬舞」，加上日本來的貴賓，現場也將提供一千張摸彩券，數量有限送完為止。

蕭文龍說，因為播磨先生居中牽線，今年初鎮公所也前往日本和歌山縣訪問，奠定交流的共識，上週並針對「夏日節」的籌辦召開協調會議，未來將持續推動青年互訪、強化雙邊文化及觀光交流。