〈北部〉蘇澳警助圓母遺願 台裔美籍女返鄉探親

2018-07-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣警局蘇澳分局月初接獲「跨海尋人」任務，靠著一封五十多年前泛黃信件，幫五十七歲美籍台裔女士Donna，找到母親蘇澳娘家與在台親人；Donna昨日來到蘇澳，首度踏上媽媽故鄉的土地，與阿姨熱情相擁，Donna淚崩說：「終於幫媽媽完成遺願！」

整理母親遺物 外公來信「蘇澳」觸動尋親夢

Donna的母親是蘇澳人，父親是美國軍人，一九六一年在台北出生的Donna，六個月大就與父母移居美國，但當時交通與通訊不便，沒多久就與親人失去聯絡，Donna與母親未曾回過台灣，對台灣親人與故鄉也毫無印象。

兩年前母親逝世，Donna整理遺物時，從一堆泛黃信件中發現四封來自蘇澳，外公寄給母親的信件。Donna回想，母親曾對她說「我們來自蘇澳！蘇澳還有親人。」Donna抱著微弱希望，從信封上「Suao」地名，上網查資料找上蘇澳警察分局。

蘇澳分局官警獲報 兩天內與其阿姨取得聯繫

蘇澳分局巡官吳怡箴四日接到Donna的留言，與蘇澳派出所長李立平、副所長江中月展開尋人任務，依信封住址與姓名查訪，但Donna的家人都已搬走，員警耐心查訪、詢問鄰居，兩天內與Donna的阿姨等親人取得聯繫，揭開這段塵封五十多年的記憶。

Donna廿四日晚間抵達台灣，昨天首度踏上母親故鄉蘇澳，見到阿姨（母親的妹妹）藍何阿葉，兩人激動相擁，Donna還說：「阿姨真的跟媽媽長得很像！」另一位阿姨簡美華說，姊姊（Donna母親）到美國後，起初還有與家人聯繫，但沒多久就失去聯絡，從Donna口中才知道，姊姊在美國也是含辛茹苦養大多名子女。

57年首返鄉 Donna盼再攜母骨灰回到台灣

「我幫媽媽完成回到台灣遺願，她一定很開心。」Donna哽咽說，媽媽不太願意提起在台灣的往事，深怕觸景傷情，但她知道「母親一直很想念台灣親人。」

Donna指出，母親部分骨灰和父親合葬，部分撒向大海，是希望隨著洋流抵達故鄉，家人還保留著母親一小部分骨灰，希望有天帶著媽媽一起回來，重新踏上台灣土地。Donna預計明天離台，昨天特別到蘇澳分局致謝，還致贈美國德州州警、郡警臂章，為兩地情誼寫下見證。