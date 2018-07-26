〈北部〉前五峰鄉長收賄 監院通過彈劾

2018-07-26

〔記者林良昇、廖雪茹／連線報導〕目前停職中的新竹縣前五峰鄉長秋振昌任內，涉嫌向廠商收受賄賂及飲宴招待，並竄改工程底價，不法利益達一百五十一萬餘元，監察院昨通過彈劾秋振昌，移送公務員懲戒委員會。

彈劾案由指出，秋振昌（停職中）自一零四年十二月廿三日起陸續藉鄉內各項大小工程，利用鄉長綜理各項工程採購招標、履約、驗收程序的職務身分，密集向廠商收受賄賂及飲宴招待，並有招標前不當私下接觸廠商商議標案及竄改工程底價等，敗壞官箴，且重創機關廉潔形象，違失事證明確，情節重大，依法提案彈劾。

監委尹祚芊、仉桂美昨昨提案彈劾秋振昌，尹祚芊表示，秋索賄金額從二萬元到卅萬元不等，不法利益所得達一五一萬餘元，經起訴，判處有期徒刑九年十個月，褫奪公權六年﹔而五峰鄉第十五、十六屆鄉長也是貪污服刑，秋為第十七屆，仍處貪污罪，「真的是不可思議」。

秋振昌接受約詢時坦承違法，稱因選舉投入大量經費積欠債務才收受不法。監院彈劾審查會以成立票十票，不成立票零票，通過彈劾，全案移送公務員懲戒委員會。監委也將調查近年工程採購案有無偷工減料，竹縣府對於下級機關工程採購案查核是否完備等問題。

記者昨天試圖聯繫秋振昌，但電話是空號，也沒住在五峰，無法得知他的意見和現況。