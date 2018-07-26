〈北部〉新竹300博覽會 第10萬名遊客出爐

2018-07-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕「新竹300博覽會」昨下午突破十萬人次參觀人潮，此外，立法院也有十三名立委組團來參訪，市長林智堅當解說員逐一解說六大主題，並頒發第十萬名參觀者紀念T恤和紀念品，歡迎全國民眾廿九日前來新竹文創館，認識新竹市三百年的進步。

13立委組團參訪 林智堅當解說員

立委李俊俋對展覽中呈現城市的改變印象深刻，認為與過去傳統文宣方式很不同，透過裝置互動，很新奇，將取經學回嘉義市。

立委段宜康對城市願景光雕展印象深刻，「以一個外縣市人的眼光來看，很羨慕新竹市是充滿希望的地方！」立委邱議瑩則說首次看到這麼新潮的方式展現城市建設，很科技。

立委蔡培慧則在酷暖城市區打卡紀念，對竹市社福感到驚豔，尤其是無障礙微旅行很暖心，會想帶南投縣的夥伴來參觀。立委蔡易餘則對「自造城市」印象深刻，包括由工研院開發的高負載高續航商用無人機，以及發揮maker的實驗精神的積木區，「非常有創意」，會想帶回嘉義縣試試。

林智堅說，新竹300博覽會五天來已突破十萬人次，他也恭喜第十萬名參觀者，是來自新竹市東區的黃士育，他說因為假日人太多，利用平日來，感覺竹市進步很多，收到第十萬人次的博覽會紀念ㄒ恤及袋子等紀念品，直呼太幸運了。

新竹市議長謝文進昨針對「新竹300博覽會」提出質疑，他說，市議會通過的預算是五千四百萬元，經統計，到昨天為止，市府已動用七千一百一十九萬元經費，不僅超出預算，更質疑很多標案的決標與底標竟一樣，廠商「太神準」了。市長辦公室主任張哲修表示，「新竹300博覽會」相關支出都是為提升服務的品質，且全部合乎規定。