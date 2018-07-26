〈北部〉破壞環境 鹿場國小舊址立牌禁露營

2018-07-26

環境優美 取水方便 吸引露營客

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉鹿場國小舊址位處鹿場部落山區，鄰近陸家派出所，因廣場平坦、取水方便，加上附近群山環繞，環境優美，每逢假日總吸引許多遊客來此處露營，但卻也衍生垃圾亂丟、破壞環境等問題，引發部落居民反彈，依原住民族基本法開部落會議決定，在鹿場國小舊址立牌禁止作為停車場、越野競技及露營場所。

遊客亂丟垃圾 部落居民反彈

早年因鹿場山區礦業興盛，在地居民曾多達近三千人，但隨著礦業凋零，許多部落遷村，鹿場國小在一九七八年廢校，學童改至東河國小就讀，而鹿場國小則保留著原老舊校舍及廣場，供部落兒童遊戲、傳統祭典及文化、生態教育相關活動場地。

但隨著近年來，國內露營活動興起，南庄鄉山區露營區林立，許多遊客則相中鹿場國小舊址毋須收費，廣場平坦又鄰近派出所，方便如廁、取水，因此每逢假日總有許多人攜家帶眷到該處露營、烤肉，在群山環繞的避靜的廣場欣賞滿天星光，也逐漸成為熱門露營秘境。

召開部落會議決議 3月起已禁止

但也因為露營客頻繁進駐，遺留許多垃圾影響衛生，夜晚燃燒火堆也破壞附近環境，引發當地居民不滿，去年底依據原住民族基本法第二之一條召開部落會議後決議，自今年三月起，鹿場國小舊址將不得作為非居民傳統祭典、文化與教育相關活動場地使用，但決議公告後仍有許多露營客不知情上山，皆由部落居民口頭勸離但效率不彰，因此近期再立告示牌明文禁止露營等。

但有露營客反批，許多部落居民自己經營露營區，但卻不准其他人使用免費空地露營，質疑是圖利部落露營區業者。

南庄公所則表示，尊重原住民自治精神，但因目前尚無露營區管理法規可遵循，因此鄉公所只能柔性勸離，無公權力可強制遊客禁止使用，但也呼籲遊客上山務必將垃圾帶走，共同維護自然美景。