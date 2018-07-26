〈北部〉《桃園》大溪人演自己 「大溪大禧」歌舞劇很有fu

2018-07-26

〔記者李容萍／大溪報導〕自己的故事自己演！大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典今年推出「大溪大禧」系列展演，廿八日下午五點半、廿九日晚間七點將在大溪天幕籃球場舉辦「劇場週」，邀請大溪高中舞研社學生、老街居民參與台語歌舞劇「慶公生」的演出，與舞台劇專業演員同台飆戲、飆舞。這齣為大溪量身訂製，有笑有淚，關於親情、愛情和友情的戲劇，全長七十分鐘。

演出慶公生 大溪人包辦作詞作曲

大溪木藝生態博物館表示，「慶公生」以畢生奉獻大溪協義社的阿公為主角，訴說大溪不同世代的社頭人，同心協力為「聖帝公」慶生的情感故事。劇中圍繞著大溪人的第二個過年—關聖帝君聖誕，也承載了大溪信仰文化與木藝文化的傳承，除了七名專業演員，還有溪高舞研社八名學生、十一位居民參與演出，在地社頭協義社、哪德社也都入戲，透過現代大溪青年的視角，述說大溪人的情感羈絆與傳承。

邀九代世居大溪的李騰芳後人演出

「慶公生」由舞台劇導演謝淑靖執導，編劇與六首曲目的編曲及歌詞，都由出身大溪的林政勳包辦，許多故事角色的發想都來自他童年時朋友的身影；為呈現故事的原汁原味，還邀請九代世居大溪的李騰芳家族後人李後斌，擔綱演出阿公。

大溪木業遠近馳名，近百年傳承的協義社，就是由老城區的木器同業組成，主祀神明為巧聖先師，協義社有著特別的墨斗陣，以彰顯木器業的生財工具，此次與哪德社三太子動員約卅五人參與演出。

李後斌就是木藝產業傳人，其父親曾擔任協義社社長。要演出此劇靈魂人物—阿公，他說，很擔心沒有演戲經驗會耽誤整齣戲，但轉念一想，若能藉由戲劇的形式，讓各世代能認識大溪人對關聖帝君的深刻情感，就別具意義；而他跟著劇組練舞練唱，排練過程雖不輕鬆，但也覺得新鮮有趣。參與的學生則說，能參與演出大溪的故事，真的很酷，六首主題曲非常好聽，希望以後能在遶境時傳唱。