〈北部〉《桃園》日本腦炎第4例 觀音上月染病男昨確診

2018-07-26

衛生局：有3例屬零散發生感染

〔記者陳昀／桃園報導〕國內日本腦炎疫情上週創十年同期新高紀錄，桃園上週出現兩例，昨觀音區再出現一例、為全市今年第四例，疫情有攀升之勢。衛生局疫情調查發現，第一例個案仍因意識不清，無法確認接觸史；另三名感染者互不相識、無地緣相關，但住家周邊為高風險環境，研判是零散發生的感染，今將前往個案住家周邊施放藥劑，防治病媒三斑家蚊，範圍從一百公尺擴大至一公里，也提醒五十歲以上市民務必視需求接種疫苗。

第4例住家附近有高風險環境

衛生局指出，觀音區五十二歲男性六月底即有全身無力、虛弱情形，七月五日出現發燒、意識昏沉、肢體無力等症狀，昨確診為日本腦炎，目前仍在醫院治療；疫調發現，其住家附近有水稻田、灌溉溝渠及豬舍等高風險環境，不排除是感染源。

衛生局說，去年全市有四例日本腦炎，八月十日後就不再有案例；今年疫情發展情形與去年類似，因此推估月底水稻完成收割、灌溉溝渠不再積水後，疫情就能告一段落。先前也已針對個案住家周邊掛燈滅蚊，並挨家挨戶宣導，提醒市民防蚊。

衛生局防治投藥擴大至1公里

衛生局表示，四個確診病例分布於龜山、平鎮、八德、觀音，除了龜山的第一例，其餘都居住在稻田、灌溉溝渠、豬舍、鴿舍等高風險環境旁，此前均已對個案住家周邊一百公尺的水田、灌溉溝渠投遞蘇力菌制劑，並在豬圈、鴿舍等地點採化學防治噴藥，然而疫情持續升溫，決定將防治範圍擴大到一公里。

衛生局表示，相較於投藥，接種疫苗還是最有效的辦法，日本腦炎常規疫苗開始接種後，桃園市接種率已逾九十四％，提醒一九六八年前未接種疫苗者，若需進入農田、豬舍等高危險區域，務必施打自費疫苗，相關問題可撥打衛生局廿四小時防疫專線：0800-033-355。