〈北部〉劃河川線未公告 原民建屋「竊佔國土」無罪

2018-07-26

族人籲檢方不要上訴 花檢：閱卷後決定

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉銅門部落二○一六年經部落會議決議，在傳統土地上興建部落竹屋工作室，但遭經濟部第九河川局提告竊佔國土，在法律扶助基金會花蓮原住民族法律服務中心協助下，花蓮地方法院認為政府在二○○六年自行劃定「河川區域線」未公告周知，國家有義務事先辦理說明會將資訊公開，不應苛責人民在資訊不齊備狀況下，認為主觀上有竊佔犯意且相關證據不足，判處無罪，族人昨在竹屋前施放狼煙告慰祖靈，呼籲政府重視原民土地轉型正義。

對於部落族人呼籲檢察官，此案是原住民傳統領域土地與國家法制出現衝突的典型案件，懇請檢方不要上訴，花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，本案由於被告係在「河川地」建築房屋，事關原住民的生命安全，且銅門部落前曾發生土石流嚴重災難，並造成人命傷亡，花檢將詳加閱卷後，再決定是否上訴。

竹屋屬「新違建」 由秀林公所查報列管

竹屋位於銅門派出所檢查哨對面、木瓜溪上游右岸，面積八點四六平方公尺、約二點五坪大小，法界人士指出，一審雖在刑事上無罪，但仍有違建等行政處分上的問題。依「花蓮縣違章建築查報及拆除標準作業程序」，在二○一二年以後未依「建築法」申請興建的建物屬於「新違建」，若新違建符合作業程序中規定的十六種項目、且情節輕微者，得免予查報或拍照列管，竹屋是否違反相關規定，由鄉公所查報後列管。

花蓮原住民族法律服務中心律師王泰翔說，判決理由及所調查的證據資料，竹屋土地為部落家族傳統耕作土地，卻經第九河川局劃為河川流域，且為未登錄的國有土地，然而一路之隔就是銅門檢查哨，再往上游即為發電廠，卻都是「原住民保留地」，如何能說服一般人，人民不能蓋竹屋，但國家可以蓋電廠、蓋檢查哨？劃定「河川區域線」九河局也未公告周知，所以判決理由說明，國家有義務事先辦理說明會並將此資訊公告給當地，如果因此導致人民誤觸法網，也應該歸責於國家，而不是當地的族人。

法扶律師陳采邑說，本案是有關原住民族傳統領域土地與國家法制出現衝突的典型案件，政府種種疏失讓部落背負竊佔國土污名實有不該。她認為被告部落會議主席馬紹（鍾德光）無罪的事證非常明確，也認為檢察官在詳閱判決理由後，也一定會認同判決確實符合司法正義及社會公義，故懇切的請求檢察官不要上訴，讓部落與政府協商共存共榮之路，落實原基法及憲法保障原住民族權益之意旨。