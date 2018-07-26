〈北部〉三義八股路口施工限速30 民怨恐塞爆

2018-07-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉八股路往水美街路段，為鄉內主幹道，車潮眾多，不料前天路邊卻放上一面「鄰近工區大門車輛減速」標誌牌，並且標上限速三十，引發民怨痛批要讓大家塞車塞爆嗎？路權單位苗栗工務段獲悉後認為不恰當將撤除。

水公司施工設置 提醒用路人

苗栗縣警局苗栗分局表示，經查該路段屬於台十三線南下車道、八股路段，為公路總局苗栗工務段管轄。該處是因自來水公司工程的臨時工區所設置的標誌牌，依規定路權主管機關苗栗工務段或是經工務段核准的施工單位所設置。

工務段：未占車道 將請移除

苗栗工務段則表示，派員前往勘查後發現，該標誌牌是自來水公司因施行水管推進工程所設置，主要是提醒民眾注意會有施工車輛進出。但該工程並未占用車道施工，所以苗栗工務段認為並無設置減速標誌牌必要也不恰當，且設置後引起誤會與反彈，會要求台灣自來水公司移除。

至於是否工區附近一定需要強制減速？苗栗工務段指出，若有單位向工務段申請挖掘路面等工程時，依規定需維持交通，安排人員指揮或是設置標誌牌等。

不少民眾指出，八股路段假日常常塞爆，連平常上下班都會被影響，若真的限速三十且有警方取締，屆時三義鄉就紅單滿天飛了，也有民眾揶揄獲慢城認證的三義鄉「真的成為國際慢城了」。苗栗警分局則說，該標誌牌為提醒民眾小心工程車輛，警方不會因此取締，更不會如同部分鄉親擔心會埋伏開單。