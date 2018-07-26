〈北部〉竹東仁愛立體停車場 2.63億墊付未過

2018-07-26

代表憂成本難收回 要求提精確數據

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所提出的仁愛多目標使用立體停車場計畫，通過前瞻基礎建設計畫補助近二．二六億元，但地方自籌二．六三億元，多名代表憂心投資成本恐難收回，會不會淪為蚊子館？要求公所提出更精確的科學數據，再審議預算墊付案。

公所：將速提完備資料 爭取同意墊付

對此，竹東鎮公所表示，此案工程總經費約四．八九億元，因中央要求在年底前，完成此案的工程發包，否則中央補助款恐將被收回，將依代表會建議，儘速提供完備的相關資料，努力與代表們說明、溝通，爭取同意墊付。

年底前未發包 前瞻補助費恐被收回

竹東鎮公所同時將此計畫簡化版，公開在粉絲專頁，並祭出抽獎活動，希望從留言中聽聽鎮民的想法，甚至納入好的意見；統計從廿日中午到昨午，觸及人數近萬人，瀏覽留言內文有很高比例支持。

竹東鎮代表會主席陳昌平表示，臨時會中多名代表認為，竹東人口近十萬，但「外五里」靠近竹市，市中心消費人口有限；仁愛停車場平日停車約一百多輛，改建為立體後，規劃六百九十六席車格，但僅一樓規劃商場，令人擔心投資報酬率不符比例，會不會淪為蚊子館？

此外，公所甫斥資約一．二億元購地及興建信義立體停車場，現在又要花二．六三億元，兩案合計近四億元，相當於竹東鎮一整年的總預算。

公所：車位少、無公廁等 才提改建

竹東鎮公所表示，仁愛停車場現有一百八十席車格，基地緊鄰中興河道、傳統市場和行政中心，常見停車位不足，車輛停放路邊、佔用車道，造成市區交通壅塞，且周邊缺乏公廁和多元化的購物選擇，因此提案改建。

初步規劃地上六層、地下一層，除增加約三倍車格，一樓將設超級市場等商場，引進主題性或親子餐廳。公所預估每年收入約三千五百萬元權利金，八年可完成自償，並打算利用場外空間約五百坪，規劃綠地和兒童遊戲區。

除竹東鎮，同時獲前瞻計畫核定補助的竹北市停十三、寶山鄉寶山國中等多目標停車場興建案，則已通過墊付。