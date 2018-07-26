〈北部〉《桃園》容積換土地使用權 益壽八街拓寬

2018-07-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨主持桃園區益壽八街拓寬工程開工典禮，拓寬路段為國強一街到益壽七街，目前為三到四米寬，僅能通行機車，將拓寬為十二米雙線道，值得一提的是，拓寬用地分屬三個地主，如採徵收費用高達一．五億元，市府透過容積移轉等方式，無償取得土地使用權，省下大筆公帑。

預計11月可完工

這段土地分屬桃園農田水利會、宜誠建設、寶佳建設所有，桃園農田水利會要求提供維持水利溝的機制，土地就可無償供市府使用；宜誠、寶佳建設將道路拓寬用地捐給市府換取容積，經市府協調後也出具土地使用同意書，讓市府無償取得土地使用權，而整體工程費僅四五○萬元，預計十一月即可完工，可在國際路、中山路之間增加一條便道，讓居民進出更加方便。

市長：若徵地 需花1.5億

鄭文燦說，國際路是中路地區的交通瓶頸，中山路至國際路間的住宅社區相當多，是桃園區的精華地段，土地價格相當高，以益壽七街僅拓寬五四○公尺，土地取得費用就達五億餘元，而益壽八街與益壽七街相連，短短一四五公尺用地取得如採徵收也得花費一．五億元，所幸透過容積移轉等方式而無償取得土地使用權。

出席開工儀式的副議長李曉鐘表示，數十年來益壽八街因道路狹窄，居民出入不便且危險，現在終於要拓寬了，雖然是小工程，但能帶給地方極大的方便，相信在地居民都非常開心。