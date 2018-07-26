〈中部〉豐樂雕塑公園 新增跑酷練習場

2018-07-26

全台首座戶外練習場 引人注意

〔記者張菁雅／台中報導〕豐樂雕塑公園去年底啟動改善工程，歷經八個月施工，工程已完工，其中最引人注意的是，興建全台首座戶外「跑酷」練習場。市長林佳龍廿五日前往視察改善成果時表示，希望「跑酷」練習場讓年輕人發揮冒險精神，培養良好運動習慣。

豐樂雕塑公園面積約六．四公頃，在一九九四年啟用，園內五十餘件雕塑作品為主要特色。因公園設施逐漸老舊，建設局去年底展開改善工程，包括興建全台首座戶外「跑酷」練習場、增設磨石子溜滑梯、沙坑及盪鞦韆、打造良好植生空間、改善人行道鋪面等。而跑酷是將各種建築設施當作障礙物或輔助，在其間迅速跑跳穿行，建設局昨也邀請跑酷選手到場表演。

林佳龍表示，豐樂雕塑公園是市中心很重要的公園，經改造後，新增跑酷設施，宣告台灣第一個跑酷公園在台中誕生。另外，公園水池同時進行清淤工程，相信將成為當地亮點。

建設局長黃玉霖指出，目前完工的是第一期工程，第二期工程將以高齡友善設施為主，打造豐樂公園為老少共融公園的典範。

議員憂危險 市府：會加強管理

跑酷練習場引起外界注意，市議員朱暖英表示，多位當地居民向她反映，此類專業運動場地設在一般公園，會不會因誤用而產生危險？且跑酷是極其講究場地安全的運動，市府應注意該場地整體的風險防範，避免民眾受到不必要的傷害。

建設局則說，豐樂公園改善工程所有設計均分區規劃，符合國際標準，使用上不會衝突；未來公園也將加強管理，以提供民眾更優質的休憩空間。