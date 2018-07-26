〈中部〉一期步道完工 盼重現太平蝙蝠洞風華

2018-07-26

1560萬二期工程 明年初興建

〔記者陳建志／太平報導〕太平區蝙蝠洞早年曾是台中知名景點，隨著蝙蝠消失而沒落，近年在社區民眾努力下，蝙蝠重新聚集，加上市府興建百蝠橋吊橋，遊客一度回溫；但因過橋後無步道銜接，難以吸引遊客久留，在市議員張玉嬿爭取下，市府今年三月完成第一期步道，讓民眾可在原始林中健行踏青，明年初將斥資一千五百六十萬元興建二期工程，完工後將可形成環狀路網，吸引遊客造訪，讓蝙蝠洞風華重現。

張玉嬿表示，蝙蝠洞是太平頭汴山區知名景點，更是早年中部許多青年男女出遊約會的地方，但近年沒落。為了重振過去榮景，市府二○一四年斥資兩千五百萬元興建百蝠橋吊橋，啟用後一度吸引遊客造訪，卻因對岸無步道銜接，遊客覺得乏味。

張玉嬿說，為此向市府爭取九百萬元預算，興建第一期步道工程，整個步道全長四百廿公尺，順著地形起伏鋪設木棧道、碎石鋪面，並經過有半世紀歷史的引水橋，到了終點的「雙層眺景平台」，可遠望頭汴坑溪、護國清涼寺和蝙蝠洞入口，景觀相當優美。民眾廖小姐從網路得知此一景點，昨專程從大雅帶著三個小朋友來走步道，稱讚步道沿途生態豐富，但距離太短，有點可惜，希望將步道延伸。

張玉嬿表示，已向市府爭取第二期工程，將斥資一千五百六十萬元，與一期步道銜接，沿山脊闢設四百六十米的步道，除木棧道外，將設置跨越番寮溪的繩索橋，並穿越幽靜竹林後到達蝙蝠洞廣場，完工後將可形成環狀系統，預計明年初發包動工、年底完工。

至於地方民眾希望恢復過去在蝙蝠洞上方的步道，市府觀旅局觀光工程科科長葉慶隆表示，該路線請土木技師探勘後，發現是地質敏感的落石區，需先將落石清除並鋪設保護網後才能闢設步道，將列入第三期工程施作。