〈中部〉113位國民黨里長選將 將以無黨參選

2018-07-26

藍指市府行政不中立造成

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨廿五日到台中市召開行動中常會，市黨部主委陳明振在報告選情時表示，因市府「不准」里長以國民黨籍登記參選，下屆里長選舉有一百一十三位黨籍里長參選人未參加黨內初選，也不會以國民黨籍登記參選，其中多數是現任里長。陳明振表示，針對市府行政不中立，市黨部在蒐集證據後，將採取行動。

市府盼一同面對當前挑戰

對於國民黨的指控，市府不願多回應，市府新聞局長卓冠廷表示，祝福國民黨黨務推動順利，盼國民黨眼中不要只有選舉輸贏，一同面對台灣當前挑戰。

陳明振表示，市黨部已完成市議員及里長提名，在市議員部分，下屆台中市議會共六十五席，國民黨提名卅七席、達到過半，且老將新人兼具。

在里長方面，陳明振說，國民黨共提名一百五十四席、核准廿五席，合計一百七十九席；另外，以無黨籍身分報備參選者有兩百卅九席，與上屆選舉相較，有一百一十三位里長參選人未參加黨內初選，也不會以國民黨籍登記參選，其中多數是現任里長。

他指出，經市黨部了解，原來是市府挾著龐大行政資源，透過區長轉達，不准里長登記國民黨籍，造成里長心生恐懼；針對市府行政不中立，市黨部在蒐集證據後，將採取行動。例如，區長若幫民進黨參選人輔選，將違反「公務人員服務法」，可提監察院彈劾。

二○一四年台中市里長選舉結果，國民黨當選一百七十四席，民進黨卅一席，無黨籍四百廿席。

有里長私下表示，里長在基層服務，里民的大小事都要處理，本來就比較沒有政黨色彩；且為避免市長選舉藍綠對決氛圍，影響自己的選票，許多人才選擇以無黨籍身分參選。也有里長說，因為怕被市府「另眼相待」，所以不想登記為國民黨，就實際面來說，不管對個人或對黨部，當選比較重要。