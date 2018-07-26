〈中部〉彰化鐵路高架燃戰火 藍綠爆肢體衝突

2018-07-26

王惠美爭取納前瞻二期

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院長賴清德昨天前來彰化市演講，國民黨提名的彰化縣長參選人王惠美等人在會場外，抗議彰化鐵路高架化未被納入前瞻計畫的特別預算，但民進黨提名彰化市長參選人林世賢和員林市長參選人陳秋蓉也前來反制，直指現任立委王惠美原本就反對前瞻計畫。雙方人馬在場外叫囂對峙，爆發多次肢體拉扯衝突，最後警方以人牆加以隔開，衝突才未再擴大。

行政院長賴清德昨天出席在彰化演藝廳舉行的「綠能首都、幸福彰化」產業論壇，經濟部長沈榮津、彰化縣長魏明谷等人與會，將與縣內八○○多家中小企業代表交流互動。王惠美和其支持者先到演藝廳廣場前，演戲來嘲諷行政院未把彰化鐵路高架化納入前瞻的行動劇，而其支持者持寫著「我是彰化人我要鐵路高架化列入前瞻二期預算」、「新北能、彰化也能」等訴求的看板，高呼抗議口號。

遭反嗆先前在立院反對

王惠美強調，「新北能、彰化也能！」要求比照新北捷運萬大線，納入前瞻二期。沒想到林世賢和陳秋蓉則反嗆王惠美，質疑她在立法院反對前瞻，如今又要前瞻，立場根本矛盾。王惠美則回應，她反對前瞻計畫忽略了彰化，將彰化「邊緣化」，但支持將彰化鐵路高架化納入前瞻計畫中。

而王惠美拿起麥克風發表言論時，林世賢和陳秋蓉等人也不甘示弱，擠進人群反嗆王惠美，雙方擠成一團，一邊推擠、一邊叫罵，警方圍成人牆，雙方繼續隔空互嗆，場面火爆。王惠美說，彰化鐵路高架化用前瞻二期特別預算才可以讓經費一次到位，整體規劃一次執行，才能保障彰化鐵路高架化早日完工，明年就可以動工。

魏明谷︰打造彰化站新特區

其後，賴清德走進會場，王惠美緊跟在後並向賴清德遞交陳情書，賴清德接下陳情書，隨即在其上台演講時，以員林市鐵路高架化為例，讚賞魏明谷「像是中台灣的綠巨人！」能把台鐵員林站從地面撐上高架，很有執行力也很熱忱。

魏明谷也指出，彰化市鐵路高架化早在今年一月間就已經定案，工程經費用以一般年度總預算列出或前瞻特別經費，都不是重點，重點是如何讓彰化市鐵路高架化與彰化縣政府遷移結合在一起，打造彰化火車站成為一個新的特區，才能有好的發展。