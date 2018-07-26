〈中部〉天災人禍 進芬社區上萬獨角仙剩2隻

2018-07-26

上月遭民眾捕捉 月初又遇颱風

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉進芬社區發展協會復育獨角仙多年，去年吸引遊客慕名而來，不料今年六月獨角仙交配繁衍季節，有民眾前來捕抓，加上本月初瑪莉亞颱風夾帶大雨，衝擊獨角仙棲息地，昨天協會總幹事蔡舜淼巡查園區時，發現原有上萬隻的獨角仙成蟲，竟僅有兩隻，無奈說：「幾乎全軍覆沒！」只能寄望明年了。

枉費復育10多年 只能寄望明年

蔡舜淼與弟弟蔡舜隆在芬園鄉同安村、進芬村交界處的八卦山區種植果樹，進芬社區發展協會爭取到在山上興設遊憩區，還搭建觀景台，免費供遊客入園遊玩賞景，十多年前他們還在沿路種植光臘樹，用來繁衍獨角仙，去年復育有成，數量大爆發，粗估園區有多達上萬隻獨角仙群聚，幾乎每棵光臘樹都盤據著數量超多的獨角仙，儼然是獨角仙生態秘境，他們也都大方開放遊客前來與獨角仙近距離接觸。

今年六月適逢獨角仙交配繁衍季節，園區光臘樹上又現密密麻麻的獨角仙景象，不料陸續有民眾帶著塑膠桶前來抓獨角仙，蔡舜隆發現時都予以柔性勸導，但獨角仙仍被人抓走，更令他們兄弟倆難過的是，本月初瑪莉亞颱風侵襲挾帶大雨，原本攀在樹上的獨角仙往樹底爬，卻因腐植土過濕窒息死亡。

蔡舜淼指出，今年六月獨角仙成蟲數量原本多達上萬隻，六月底還有數千隻之多，但受民眾任意捕捉、大雨衝擊，昨天他巡視全園，只發現兩隻獨角仙成蟲，另一區復育的獨角仙幼蟲、蟲卵，數量也不多，堪稱生態浩劫，昨天還有幾個民間團體來電想來參觀，但都因無蟲可供觀賞，只好回絕，決定明年成立「護甲巡守隊」，讓獨角仙免於被人捕抓。

彰化市一名飼養獨角仙的李姓民眾指出，獨角仙以其獨特外型受民眾喜愛，市價每隻成蟲可賣上百元至三百元不等，珍稀成蟲甚至可賣到上萬元，若在野外抓個一百隻，一趟下來進帳可觀，民眾把棲息在光臘樹上的獨角仙一隻隻抓入容器內，多半是要抓去轉售，這種行為相當自私且不可取。