〈中部〉金黃鼠耳蝠嘉縣現蹤 20幾隻群聚平原區

2018-07-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕金黃鼠耳蝠為台灣特有亞種，因數量少，主要在雲嘉南地區的平原區可見其蹤跡，嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺七年前曾在嘉縣山區大埔鄉大葉欖仁樹拍到一隻金黃鼠耳蝠，暌違七年後，本月二十二日在縣境內某平原區鄉鎮龍眼樹上拍到金黃鼠耳蝠二十餘隻群聚，他將照片分享到臉書，讓許多網友驚呼「超可愛！」

台灣陸域哺乳類紅皮書名錄中列易危

金黃鼠耳蝠因體色有如黃金般亮眼，加上「蝠」字與福氣的「福」字諧音，因此許多人認為金黃鼠耳蝠是幸福、福氣的象徵；金黃鼠耳蝠並不是野生動物保育法公告的保育類野生動物，但近年來可觀察到的數量減少很多，行政院農委會特有生物研究保育中心研究出版的「二○一七台灣陸域哺乳類紅皮書名錄」，已將金黃鼠耳蝠列為「國家易危」類別，需要保護。

金黃鼠耳蝠最知名的繁殖棲息地在雲林縣水林鄉許宅，附近還設置黃金蝙蝠生態館，讓民眾瞭解金黃鼠耳蝠生態習性，為了保護繁殖區，許宅並未開放民眾入內參觀。

母蝠抱著小蝠身影被拍下

陳建樺從事鳥類生態環境調查與攝影多年，七年前曾在大埔鄉拍到一隻金黃鼠耳蝠，後來就未曾拍到過；本月二十二日，他接獲親友告知在嘉義縣境平原區某鄉鎮龍眼樹上疑似有金黃鼠耳蝠群聚，他趕緊前往觀察記錄，幸運地拍下母蝠抱著小蝠的可愛模樣，並確定該處有二十餘隻群聚，數量之多，相當少見。他說，為保護金黃鼠耳蝠，生態觀察人士發現蹤跡後，不會對外公開發現地點，僅作觀察記錄。

陳建樺說，金黃鼠耳蝠在五月進入繁殖季，喜在平原區樹上棲息，冬季則會離開，金黃鼠耳蝠會吃蚊蟲，對環境有益，但近年來數量已經減少很多，能看到二十餘隻金黃鼠耳蝠，實在很幸運。