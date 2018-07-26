〈中部〉莿桐稻米賽 義和村包辦7屆冠軍

2018-07-26

蔡武良第5次參賽奪冠

〔記者詹士弘／雲林報導〕莿桐鄉農會昨天舉行稻米品質比賽，第五次參賽的蔡武良今年改種台南十六號，一舉拿下冠軍；莿桐農會總幹事張鈺萱則表示，農會共舉辦過十屆稻米品質比賽，其中有七屆冠軍都出自義和村，義和也是日本天皇指定「御用米」獻納米的產地，種出最頂級的白米。

莿桐鄉農會昨天舉行稻米品質比賽，前三名分別是蔡武良、林武文及劉遵誠，其中第一名的蔡武良將代表莿桐鄉參加全國稻米達人冠軍賽。

台南區農改場嘉義分場長羅正宗表示，一期作生長期幾乎沒有降雨，稻農不需追加氮肥，加上天氣炎熱，日照充足，植物光合作用佳，產量大增，也消耗大量氮肥，使這次參賽的稻米食味值都很高；但也因為天氣太熱，稻米提早約廿天收成，也造成米粒較不紮實，白堊質較差，但整體而言，品質很好。

義和農地早年是獻納米產地

得到冠軍的蔡武良表示，這是他第五次參賽，去年拿到第四名，當時種的是台南十一號，今年改種台南十六號，也就是日本越光米，雖然產量少了四成，但是稻米品質比較好，煮後粒粒分明，口感及香味佳，價位也較高，整體收益與其它稻米相當。

蔡武良指出，在羅正宗的指導下，他播種時密度較低，所以水稻的日照充足，比較不會發生病蟲害，所以需要的肥料及農藥量較一般種植時少一半，成本降低，所以相對收益會更好。

張鈺萱表示，莿桐引濁水溪的濁水灌溉，植物長得特別好，清朝時間就有所謂的「五百甲圳」，引進含帶大量泥土跟礦物質的濁水溪水灌溉，義和的農地更是俗稱的「土肉田」，肥力高的土壤深度特別厚，在好土好水下，早年還是指定提供給日本天皇御用的獻納米產地，所生產的白米，當然也是第一等，目前也是莿桐空心菜的專業區。