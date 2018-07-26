〈中部〉遊梨山參加淨山 每團補助5千元

2018-07-26

每團5人以上限10團 到年底為止

〔記者歐素美／台中報導〕參山國家風景區管理處（簡稱參山處）配合中橫便道最快九月開放中型巴士試行，為迎接大量遊客到來，推動梨山清淨家園活動，除與當地機關團體簽署維護環境清潔宣言，辦理淨山淨街活動，七月起，民眾到梨山旅遊事先申請報名「我愛淨山」活動，一起打掃維護梨山景點環境，每團五人以上，即可獲五千元補助，限補助十團，活動到年底為止。

中橫便道 可望9月開放中巴

九二一地震造成中橫公路毀損、交通中斷，公路總局修築中橫便道，並設置管制站，每天開放三時段供梨山地區居民通行，梨山居民都盼中橫便道或中橫公路青山上線可早日修復、開放通行，恢復梨山往日榮景，經公路總局等評估，九月期末報告出爐，中橫便道即可望開放中型巴士試行，每天十班次往返谷關至梨山，採預約搭乘方式，大幅縮短遊客上山時間。

喜迎遊客 參山處辦清淨家園

配合中橫便道將開放中巴，參山處自今年五月起，即全面檢視梨山風景區的整體規劃、環境整備、行銷推廣、人力資源、產業輔導及交通接駁等，並研訂因應政策。其中，以梨山風景區的環境為首要，除了與卅六個梨山地區機關學校、社團及旅宿業者等團體簽署大梨山地區維護環境清潔宣言，於六月廿九日辦理「我愛梨山，清淨家園淨街活動」；本月廿七、廿八日，將與和平區公所合作舉辦第二場淨街活動，清潔台八線六十三至八十二公里處路段，共同打造優質的旅遊環境，讓觀光永續發展。

參山處辦理「梨山地區清淨家園計畫」，除將持續辦理淨山淨街活動，補助社區推動環境清潔工作，七月起更提供補助優惠，遊客只要住宿梨山地區合法飯店旅館，並於十五天前透過住宿飯店填表申請「我愛淨山」活動，五人以上一起到梨山景點打掃，事後並附上照片及成果證明，經審核通過，每團即可獲得五千元補助。

參山處盼藉由鼓勵遊客參與淨山等活動，呼籲大家一起維護梨山的環境，並養成垃圾不落地、隨手撿垃圾的好習慣。