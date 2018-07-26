〈中部〉6年1292萬溢繳停車費 未退還民眾

2018-07-26

議員籲建立完善退款機制 還款給市民

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市近六年來溢繳停車費累計高達一千兩百九十二萬餘元尚未退費，市議員楊正中廿五日表示，市府催繳欠費有標準作業程序，民眾溢繳停車費卻不主動通知，民眾也無從查起自己是否溢繳，呼籲市府應建立完整的停車繳費查詢及退費機制，「快把錢還給市民」，以維護市民權益。

楊正中表示，根據交通局統計，台中市至去年累計有四十四萬兩千五百卅四件溢繳停車費，溢繳金額合計高達一千四百九十八萬餘元，其中完成退費僅五萬五千九百零三件、金額為兩百零五萬餘元，退款率十三．七四％，仍有高達約卅八萬件、一千兩百九十二萬餘元沒有退還給民眾。

楊正中說，許多民眾習慣到超商繳停車費，利用超商多媒體機列印繳費單完成繳費後，親友在不知情的狀況下，又持停車繳費通知單繳費，造成重複繳費。由於市府銷帳時程冗長，導致繳費時無法判別該筆停車費是否已繳納，市府也沒有設置完善的停車繳費查詢平台，民眾無從判別自己是否溢繳，在不知不覺中權益受損。

市府：無法辨別繳款人 難主動退費

對此，交通局長王義川表示，溢繳停車費最常見的原因是民眾自行重覆繳費，另包括代收廠商誤沖銷其他筆停車單、代收廠商端溢收，後者情況如超商門市人員誤刷費用欄位，以致多收費。

對於溢繳的費用，目前有申請金融、電信業或行動支付代扣繳停車費服務，系統端才有辦法自動認定停車費的「繳款人」，其餘繳款方式因系統無從得知是車主、駕駛人或其他人繳款，因此無法主動退費。

須車主或繳款人申請 個案進行查證

王義川說，須由車主或繳款人提出申請，再以個案進行查證處理，以避免誤退款，造成民眾權益受損。

為避免民眾重覆繳納停車費，交通局鼓勵民眾儘量利用信用卡或金融代扣停車費用，如發生停車費溢繳情形，停管系統每月會自動搜尋，並主動退回溢繳金額至民眾原帳戶。另外，自今年八月一日起，已辦理金融或電信代扣繳停車費的車輛，交通局開單員在開立停車繳費單時，除刪除超商代收條碼，民眾持單去超商也無法繳納，同時在繳費單註記「本車已申請停車費代扣，無須繳費」。

停車費線上查詢系統 預計年底上線

交通局表示，目前正建置台中市停車費線上查詢系統，預計今年底可上線，讓民眾隨時查詢最新的停車繳費資訊。