〈中部〉國姓北港村糯米橋 永久欄杆將動工

2018-07-26

欄杆間隙卅公分 地方不安

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北港村縣級古蹟糯米橋面，長期放置紐澤西護欄，遭人詬病不倫不類，經地方多次爭取，縣府觀光處今年度決施做永久欄杆，但居民質疑欄杆間隙達卅公分，恐有安全疑慮，觀光處則表示，與文化局討論後將加設不影響橋樑外觀的隱形防墜網，若地方仍有疑慮，將再召開地方說明會。

國姓鄉北港村糯米橋九二一災後歷經多次颱風、豪雨重創，導致多次修復工程付諸流水，橋面永久欄杆復建也因此擱置多年，一度以臨時性欄杆取代，又被大水沖毀，基於遊客通行安全，目前擺放紐澤西護欄，但與古蹟整體意象格格不入，當地居民仍希望糯米橋欄杆能儘快做好。

鄉代劉昌坤表示，據了解，糯米橋欄杆當初設計八十公分，間隙有卅公分，太矮、太寬對幼童安全構成威脅，因此本屆定期大會特別提案要求公所轉達地方疑慮，但縣府答覆說要做防墜網，是否又會衝擊古蹟橋樑的景觀。

縣府允設隱形防墜網

縣府觀光處澄清，糯米橋欄杆設計高度是一百廿公分，間隙固定卅公分，針對地方反映的安全問題，與文化局討論後，決定在間隙施設隱形防墜網，是由極細鋼繩組成，不易察覺。

公廁及周遭環境也將改善

至於糯米橋旁的公廁環境衛生欠佳，又無固定水源，常遭遊客投訴，公所多次向縣府爭取改善未果，只好今年度自編預算完成改善，縣府才來文願核撥一百五十萬元協助整修，但公所認為現階段公所已改善完成，最迫切是每年僅六萬多元的古蹟管理維護費根本不敷使用，建議將一百五十萬元列為糯米橋橋體、公廁及周邊環境維護費。

但文化局強調該筆款項為統籌款，須專款專用於糯米橋周邊設施環境改善，現有公廁設施仍嫌簡陋，會連同周邊環境一併改善。