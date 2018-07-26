〈中部〉小團體爆量 日月潭萬人泳渡交通備戰

2018-07-26

五人以下隊伍有900多隊

〔記者劉濱銓／南投報導〕眾所矚目的日月潭萬人泳渡，將在九月十六日登場，活動報名於日前已經截止，惟今年隊伍數達二千一百多隊，其中五人以下小團體就有九百多隊，佔整體近半，由於過多的小團體，伴隨而來的是過多的小車，為防止車潮影響潭區交通，主辦單位埔里四季早泳會，顧不得原定二萬五千人的目標，將報名提前截止，以致今年泳渡人數約為二萬一千人，但仍比去年的一萬九千八百多人略增。

警方擬大小車分流紓解

轄區集集警方表示，環潭小車車位有八、九百個，大巴士則有三、四百個，就近年的泳渡人車，以及調控報名數而言，整體尚可應付，惟泳渡期間造成車行緩慢，其實是受泳客上車的停等影響，而過多的車輛也會影響行進，警方除加強疏導，也會以大、小車分流方式，加速車流消化。

泳會表示，去年總隊數為一千八百多隊，今年報名隊伍明顯提升，由於每隊均配額一個停車空間，因擔心小團體過多，影響潭區交通疏運，才在隊伍數達一定規模，趕緊公布報名截止，而事後概略估算，就實際隊伍數與人數來看，小團體達九百多隊仍是太多。

泳會也說，今年為控制整體人數、減少小車數量，已祭出五人以上報名免一百元郵資處理費，盼將三人團體集結成五人，湊成一車後就能減少潭區車潮，惟目前看來成效有限，日後會再研究可行辦法，降低小團體隊伍數，以提升泳渡交通疏運。

仍見低價船票 業者盼強硬執法

另，日月潭最低船票三百元新制七月一日上路，惟一個月快過去，潭區仍可見業者違規販售低價票，昨潭區守法的遊艇業者集結抗議，並邀請縣議員謝明謀主持公道，業者痛批縣府連張罰單都沒開出，訂定收費標準根本是打假球，沒有裁罰不會有嚇阻作用，要求縣府執法必須硬起來，趕緊開罰以儆效尤。

縣府︰勸導期過後下月即開罰

縣府觀光處回應，本月新制剛上路，目前仍在勸導期，現已要求違規業者限期改善，若到了八月稽查仍發現違規，就會取締開罰，並針對屢勸不聽的業者，將違規紀錄列入年度班船營運許可審查，若情節嚴重，將考慮取消班船營運許可，藉此遏止違法販售低價船票情況。