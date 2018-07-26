〈中部〉北港溪魅力河川 明年增親水公園

2018-07-26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕水利署北港溪魅力河川水環境營造工程昨天動土，總經費一億二千多萬元，明年完工後北港新增一處十公頃的親水公園，有助於帶動地方觀光發展。

同時打造牛墟市集 改善交通瓶頸

北港溪魅力河段環境營造範圍從北港溪堤防大同路底女兒橋至北港國中後門抽水站旁段，工程內容有堤防環境營造、高灘地多功能廣場、北港牛墟市集及廣場環境營造及越堤道路。

第五河川局長陳中憲簡報指出，在高灘地多功能廣場裡將打造一處水源小花園祕境，有兒童溜滑梯、沙坑遊戲區及表演舞台等；至於民眾關切牛墟市集廣場，整個市集空間及停車空間改善，對於現有牛墟入口及北港大橋間交通瓶頸，五河局將在北港大橋下新設立體交叉越堤道路改善。

昨天動土典禮由水利署長賴建信、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬及北港鎮長張勝智等人共同主持，李進勇指出，北港溪污染整治已達成效，現成為可親性河川，堤防整治工程完成後不僅北港鎮民多一處休閒運動場所，地方更多一處觀光景點，對地方發展有很大加分效果。

此外，北港在地別具特色、歷史悠久的北港牛墟市集，也在這次改善工程中，水利署已允諾完工後牛墟會再遷回，且提供遊客更舒適逛街及停車環境，讓北港牛墟再展風華。

蘇治芬強調，北港溪與北港人關係密切，這項工程完工後鎮民不用每逢大雨就神經緊繃，可以每天開心與北港溪一起生活、一起呼吸。

張勝智表示，除水利署的魅力河川環境營造工程，縣府現也積極辦理亮點計畫，未來北港溪堤防將成為北港的後花園，朝向將朝天宮每年七百多萬人次的香客多留在北港一天的方向規劃發展，希望帶動地方觀光產業。