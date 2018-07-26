〈中部〉不甩嘉縣議會 馬稠後園區後期甄選開發商

2018-07-26

議會要求暫緩 縣府仍補公告延到下週一

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣議會專案小組本月二十日開會決議，要求縣府應暫緩馬稠後產業園區後期開發商甄選作業，但縣府認為不能影響園區後期開發期程，仍照常進行，因原訂截止收件日二十八日適逢週六，昨依行政程序法規定，補公告順延至下週一的三十日上午十二點截止；對於縣府不理會議會決議，副議長陳怡岳表示遺憾，認為縣府進行第三次開發商甄選，如再因內容不完備而失敗收場，將自取其辱。

副議長：如再失敗 縣府將自取其辱

縣長張花冠不回應此事，指派承辦單位縣府經濟發展處長林學堅對外說明。林學堅強調，開發商甄選刻不容緩，不可能喊停，否則影響產業園區後期開發期程，不利嘉義地區工商發展，且依行政訴訟法規定，第二次得標廠商提起訴訟期間，並不影響甄選作業進行。

陳怡岳表示，馬稠後產業園區後期開發商甄選問題多，第二次遭縣府廢約的廠商為此提訴訟，且第三次甄選公告的內容並沒有和大地主台糖（占地逾九成七）有合作開發具體約定，才要求縣府和台糖談妥簽約後，再辦理甄選也不遲，並非阻撓重大開發案。

馬稠後產業園區總面積四百二十九．九八公頃，縣府在二○○○年就完成公告編定，但遲未開發，直到張花冠接任縣長，才開發第一期八十六．二公頃，後期三百四十三．七八公頃開發商遴選作案一波三折，第一次得標廠商未簽約，第二次則是縣府以公告內容缺少重要文件逕行廢約。

縣府於六月二十八日進行第三次開發商甄選，公告徵求公民營事業參與「嘉縣馬稠後產業園區後期委託開發、使用收益處分及管理案」甄選案；縣議會專案小組因對於後期開發商甄選有疑慮，二十日提出縣府與台糖進行土地合作開發模式、財務計劃、土地使用收益、處份、分配等，都應先經雙方確認，專案小組決議相關程序文件尚未完備前，要求縣府應停止甄選開發商程序。