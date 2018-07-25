〈南部〉將軍吼週末登場 注意交管

2018-07-25

〔記者王涵平／新營報導〕將軍吼演唱會本週末登場，當日中午十二時起開始交管，停車區安排接駁服務，觀旅局也鼓勵民眾搭乘公車或計程車前往。

南市觀光旅遊局表示，台南夏日音樂節︱將軍吼廿八日下午六點至晚上九點在將軍漁港搖滾開唱，因應可能湧入的人潮，當天中午十二點至晚上十二點，將軍區南25-1區道（台六十一線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，將視交通狀況實施彈性管制。

自行騎車或開車前往的民眾，也請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置汽車停車一區至四區及機車停車Ａ、Ｂ區，將彈性安排境內接駁車服務，巡迴接駁停放車輛較遠之遊客至活動會場。

此外，也可搭乘大台南公車，從台南火車站搭乘藍幹線至佳里站，或從新營火車站搭乘棕幹線公車至佳里站後，再轉乘藍10或藍20支線公車抵達將軍漁港。也歡迎使用手機直撥55688預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格（台南火車站每車七百元、台南高鐵站每車一千元）。

最近天氣多變化，觀旅局呼籲民眾隨身攜帶雨具、做好防曬措施及定時補充水分，也請大家一起響應環保，垃圾不落地，維護活動場地及水域清潔。

更多詳細活動及交通資訊可至「二○一八台南夏日音樂節」活動官網tainanmusic.com查詢。