〈南部〉歷史建築歸仁農會舊廳舍 最快明年動工

2018-07-25

震後近兩年半未修 地方質疑效率差

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕二○六高雄美濃強震近兩年半，打造於日治時期的歸仁區農會舊辦公廳舍，當時嚴重毀損，迄今仍未見修復，引起地方關注，甚至質疑效率太差；市政府文化局長葉澤山強調，由於現址列為歷史建築，正著手調查、研究，工程計畫已提交中央，爭取補助，全力促成。

文化局：修復計畫已提報文資局

文化局長葉澤山指出，已進入歷史建築受損調查研究期中報告的審查階段，包含修復的工法與材質等規劃設計都在密切執行，若向文資局爭取經費順利的話，最快明年就能動工。

這棟舊廳舍就在忠孝北路旁，為兩層樓的紅磚建物，外部立面有當時流行的裝飾藝術風格，完工於一九二五年，是歸仁區農會創立之初的所在地，資深員工都以「起家厝」稱之，顯見對其歷史地位的推崇。

歸仁區農會總幹事翁淑雲指出，舊廳舍在二○六地震時，造成山牆、屋頂毀損，牆壁龜裂，被列為危樓，因復建困難，且風險高，內部一度決議拆除，以策安全，主要是擔心崩塌，引發更大災情。

由於舊廳舍原屬私產，震後的復建，公部門資源難以挹注，但有九十三年歷史的建物喊拆，各方惋惜，發起搶救，文化局協調下，歸仁區農會同意保留。

市政府文化資產處在地震半年後，將舊廳舍列為歷史建築，協助搭設保護棚架，支撐受損的結構，翁淑雲說，初估修復經費需要上千萬元，農會將全力配合，讓起家厝重現昔日風華。