〈南部〉大樓分攤公電有漏洞 住戶27年未繳

2018-07-25

大樓管委會主委 認台電未善盡告知義務

〔記者王捷／台南報導〕大樓住戶要分攤公用電是常識，不過一棟舊大樓的管委會發現，一百六十八戶中，有十戶十多年來未分攤公電，甚至有一戶還逃電長達二十七年，這些住戶因已易手，新屋主對此不知情，但已侵害分攤公電住戶的權益，管委會向台電諮詢，豈料得知全國皆曾出現相同狀況，台電認為管委會應該自行清查，但大樓管委會主委認為，若沒細查跟本不曉得，台電未善盡告知義務；台電回應，會考慮發公文請舊大樓應注意公電平分的狀況。

二○○九年之前的舊大樓 會出現這種狀況

據該大樓李主委與許姓監委了解，在二○○九年之前，只要大樓住戶曾被斷電又復電，除了復電手續外，還要再多一道手續自行申請公電分攤電表，否則就會自動被剔除在公用平分之外，讓許監委懷疑，當時有住戶可能以此手法逃繳公電。

台電對此解釋，住戶與台電申請公電電表是契約行為，一旦不繳電費斷電，就要重新申請契約，否則不會自動加入公電分攤，這個狀況在二○○九年業務整併後不再發生，台電在復電後就會自動恢復公電平分，但是台電由於人手不足，無法對二○○九年之前建設的舊大樓進行清查，所以管委會應該注意大樓的公電平分到底有幾戶。

對此，管委會許監委說，她到任後覺得情況有異，請律師交叉比對後，才得知有十戶未納入公電平分，少則十多年未繳，最長的有二十七年未與其他住戶平分公電，等於大樓一建好，該住戶就未繳公電，她以十年來平均概算，公電每個月約一○四元，這十戶一共欠下約三十萬元公電費。

許監委說，如果沒有細查，恐怕這些住戶將會繼續侵犯其他住戶權益，而全國在二○○九年之前建立的大樓這麼多，繳納公電的狀況不同，有些大樓是包含在管理費內，有些則是以公積金扣除，也有的大樓是各戶自有公電電表，台電應該善盡告知、宣導的義務，否則還有很多大樓與她遇到的狀況相似，也許還會衍生許多民事官司。

台電：將發文管委會 清查公電繳納狀況

台電則指出，設立公電電表台電是站在服務的角度，民眾、管委會發現有住戶未納入公電分攤，應該自行主動申請，以免構成侵權行為，另外得知許監委反映的狀況，台電也會盡力宣導此事，但是由於人手不足，無法清查到底有哪些舊大樓，不過會考慮發公文，請各大樓管委會注意公電繳納狀況。