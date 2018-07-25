〈南部〉中油湖西油庫地下水 「甲基第三丁基醚」超標120倍

2018-07-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油湖西油庫漏油已一年，但檢測數據仍高得嚇人，澎湖縣政府環保局昨公布第二波檢測報告，其中「苯」測值超過十倍，「甲基第三丁基醚」更超出管制標準一百廿倍，再度打臉中油高層安全無虞保證。

環保局繼第一波抽取廠內監測井水質檢驗，驗出「總石油碳氫化合物」濃度為每公升卅三．二毫克，超出管制標準三．三倍。七月十八日二度抽取廠內監測井水質送驗，主要檢驗標的為廿三項揮發性有機物，結果有二項超出標準，分別為「苯」測值○．五三七mg/L，超過地下水管制標準（○．○五mg/L）十倍以上。「甲基第三丁基醚」測值一百二十mg/L，超標一百廿倍。

「甲基第三丁基醚」也就是一般所稱的MTBE，主要添加在汽油中，藉以提高辛烷值或做為氧化劑使用，讓汽油燃燒更完全，降低空氣污染物的排放，一年之後仍在地下水驗出高標「甲基第三丁基醚」，更證實油庫當初的漏油量確實不少。

澎湖環局：不排除擴大警戒範圍

環保局說，不排除擴大目前半徑四百公尺警戒範圍，同時要求中油公司納入居民健康風險評估調查。

湖西鄉公所醞釀抗議

另一方面，漏油事件發生所在地湖西鄉，公所昨日發出最後通牒，要求中油高層及政府官員今日前往湖西道歉，並提出解決及補償方案，若未見相關人員現身，不排除採取激烈抗議手段。

鄉長吳政杰表示，鄉公所成立湖西中油處理專案小組進行監督與追蹤，而中油董事長戴謙日前抵澎拜會縣府，縣府竟未通知受害地的鄉公所及居民，戴也未前往地方瞭解，讓居民十分不滿。