〈南部〉性侵狼在監 竟PO被害女照嗆聲

2018-07-25

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕一名入監服刑還沒出獄的性侵犯，竟然能多次在社群網站PO出被害人照片，甚至在半夜恐嚇受害者，相關訊息昨日下午已經下架，橋檢分案調查發現，臉書、ＩＧ帳號是最近才申請，是否為服刑當事人待釐清。

二監：獄中不可能用手機、電腦

高雄第二監獄昨晚表示，蔡嫌目前確實在二監服刑，但不可能在獄中使用手機或電腦威脅被害人。二監人員說，受刑人入監時須全身脫光受檢，手機、電腦等物品不可能攜入監獄內，獄方有訊號偵測器偵測且有安檢。

岡山警分局偵查隊則指出，不排除有人知道蔡嫌電腦的帳號、密碼，冒名登入對被害少女家屬嗆聲。

橋檢：不排除友人冒用帳號發文

橋頭地檢署指出，從蔡男先前所申請的帳號觀察，帳號是廿三日前不久才申請，也不排除是其友人冒用他的帳號發文，近日將傳訊蔡男及受害少女家屬釐清案情。

這名遭受性侵的被害少女家屬，昨在臉書社團「爆料公社」匿名發文，指高雄彌陀區一名廿六歲蔡姓男子，三年前將當時年僅十四歲的國二少女藉故騙回家中，不顧少女反抗，用手指、螺絲起子及下體，兩度對少女性侵得逞。

少女直到聽聞學姊也被蔡男性侵，才將自己遭遇告訴家人，並報警偵辦，全案去年結案，一審被判刑七年的蔡男，未提上訴，已於去年十二月五日到高雄二監服刑，目前仍服刑中。

但入監服刑的蔡男直到昨日都在社群網站上發文，並不斷在社群網站PO出受害少女的照片，還嗆聲「我他媽再次看到她，我絕對再次讓她知道我多麼惡劣」、「我這輩子沒逼她第二次自殺我蔡╳╳叫王╳╳」、「沒逼死她我跟你們姓」。

少女家屬指出，蔡男直到現在還是每天都在消費少女，一個性侵別人的人，不懂得反省自己，毫無任何悔意，還在公開社群想毀掉受害者。