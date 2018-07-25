〈南部〉《東亞青運》主辦權遭取消 許立明聲援台中

2018-07-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國打壓，導致台中市遭取消明年東亞青年運動會主辦權！高市代理市長許立明昨天透過臉書聲援台中，並呼籲民眾看清楚，用蠻橫政治干預體育、打壓台灣的是誰！氣憤之餘還在臉書上「暗」了一聲，並疾呼台中加油！台灣加油！

許立明透過臉書說，請大家看清楚，用蠻橫政治干預體育，打壓台灣的是誰，也感慨多少年輕選手，多少的心血、多久的準備，卻被無情抹殺。

除了對蠻橫政治發出怒吼，許立明更在臉書上留了個「暗」字，並希望台中加油！台灣加油！

其簡短有力的批判，引起不少回響，被視為民進黨新世代指標的高市仁武鳥松區議員邱俊憲呼應許立明，痛批打壓的理由千百種，且跟進在臉書上「暗」了兩次。

基進黨三民區市議員參選人陳柏惟也在臉書驚嘆說哇靠，這市長暴走耶！

有網友感慨台灣人還沒覺醒的快醒吧，那個中國沒什麼好期待的！也有網友形容許立明真是真性情。

總部在高雄、也是「台灣正名公投」發起團體之一的基進黨，昨發出聲明強力譴責中國，並呼籲蔡英文總統應針對此事向國際社會說明，爭取更多人與台灣人民站在一起。

基進黨主席陳奕齊表示，過去台灣在國際上受盡中國打壓，政府常以忍讓、息事寧人心態處理，造成中國更肆無忌憚；包括基進黨在內等團體所以發起公投連署，就是希望凝聚台灣共識，更要政府積極對代表台灣的這些運動員爭一個尊嚴、一個以自己名稱出賽的機會。