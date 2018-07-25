〈南部〉高捷加公車 吃到飽月票續推

2018-07-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司昨天宣佈，捷運加公車吃到飽月票八月起續推，策劃中的全台首張多合一吃到飽月票也預定八月上路，屆時將提供更多元的高雄大眾運輸使用組合，讓民眾搭滿、搭飽。

高雄捷運目前有兩款月票，分別是指定兩點吃到飽的點對點月票、高捷加公車吃到飽月票，其中高捷加公車吃到飽月票今年三月開賣，一般優惠一千六百元、學生優惠一千四百元，加兩百元可再增加輕軌吃到飽，原定七月底截止，高捷昨宣佈八月起續推，銷售截止日未定。

高捷統計，高捷加公車吃到飽月票開賣首月即售出二六三九張，後續每月銷售量分別為三二二八張、三三七一張、三三六○張、二五九五張。

高捷分析，除三月外，四月起每月銷售都比點對點月票多，期間點對點仍維持一定銷售量（兩千至兩千八），顯見高捷加公車吸引另批族群使用，七月數字下降則是因為放暑假。

多合一票卡也擬8月上路

此外，多合一票卡也可望在八月上路，民眾使用高雄大眾運輸有更多元選擇。高捷說明，多合一票卡簡稱MAAS卡，源自交通部推動的公共運輸行動服務（Mobility as a Servic）計畫，藉由多元運具整合提升公共運輸使用率，為一張吃到飽月票，可使用運具會比現有月票多（目前月票優惠最多三種）。

交通局說，多合一票卡初期涵蓋捷運、輕軌、公車、公共腳踏車、渡輪等五種運具，只要在票卡儲值並完成設定，一個月內可無限次搭乘上述交通工具。

首月部分試用 票價還未定

交通局指出，多合一吃到飽月票上路後，第一個月為試驗階段，僅提供部分學校、機關與民眾試用，第二個月起才會全面開放，至於票價等細節還未底定，近期會公告。