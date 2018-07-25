〈南部〉老人送餐17年 富田社區獲贈50萬

2018-07-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉富田社區開辦老人送餐服務今年邁入第十七年，創下屏東縣老人送餐服務最久紀錄，累積送出超過十六萬個便當，目前鄰近社區的六個村共有四十名老人受惠，不僅獲得村民認同，昨天更有團體聯合捐出五十萬元支持。

內埔鄉公所是屏東最早開辦老人送餐服務的地方，富田社區靠著小額募款與社區志工支持，十七年來不曾間斷。經費有限加上物價連年上漲，過去每個老人一餐約三十元，現在則盡量壓在五十元內，預計這筆款項將可用兩年，公所感謝各方的援助，讓送餐服務不斷炊。

志工媽媽劉芬華說，一大早要到市場採買，再趕回來準備便當，除了一般葷食，還會為吃素的老人家另外準備素食便當，趕在中午前送到每一位長輩家中，送餐時看見很多長輩行動不便、臥床，會協助照顧者減輕負擔，阿公、阿嬤們看到她都很開心，自己也覺得歡喜。

七十歲的阿嬤楊榮菊也是志工成員之一，她說，送餐已成為她每天的工作，平時都自己騎車送餐，颳風下雨就請兒子開車載她送便當。

台大台灣台復新創學會、台北市六堆客家會、台北華南扶輪社、美和中學校友會及內埔扶輪社共捐出五十萬，北市六堆客家會理事長廖湧源說，富田社區在政府資源無法觸及的地方默默努力，讓人感動。