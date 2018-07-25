〈南部〉為都更利益拆屋? 屏東縣府：未擁商業地

2018-07-25

民疑拆屋保持車站周邊商業用地完整

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府上週執行公勇路拓寬拆屋引發爭議，遭質疑是為了保持屏東火車站周邊商業用地完整，才要開路拆屋，屏東縣政府昨天駁斥，指縣府在火車站周邊區段沒有商業用地。

「官的利益算計，民的迫遷流離！」文章近日網路流傳，指屏東火車站站前有兩塊空地，面積分別是一點四七與零點八九公頃，未來都將進行都更，計畫做為商業都更特區。

屏東火車站配置兩塊停車場用地，出入口皆位於南側的公勇路，居民主張停車場遷往站前兩塊空地，但遭交通部否決。

該文章認為，官方為了保持完整的都更利益，寧可犧牲居民，拆屋建馬路。

縣府：取得4成公設地全做轉運站及闢路

對此，屏東縣政府回應表示，鐵路局要求在火車站內規劃商業空間，由屏東縣政府取得周邊四成的公共設施用地，縣府全數做為轉運站、前後站各退縮五米道路用地、及新闢重慶路使用，以提供民眾的便利與安全。

縣府官員強調，火車站前兩塊空地，所有權是鐵路局，須由鐵路局提出都更計畫，經核定後才能開發，縣府在火車站周邊區段沒有商業用地，更無商業利益。

此外，文章也質疑拆屋還牽涉屏東舊酒廠的都更案，初估屏東酒廠以停車場搭配商場都更，價值可達七十億元，縣府為此必須拓寬公勇路，以滿足交通需求。

縣府澄清，屏東舊酒廠為國有財產署土地，經變更部分為商業區，由屏東縣政府取得四成的公共設施用地，規劃做為停車場、廣場等空間，縣府在該區也沒有商業用地。

縣府強調，舊公勇路為七至八米寬的既成道路，火車站改建後，班次與旅客將增加，公勇路成為火車站南側交通要道，須拓寬為十二米以上道路。