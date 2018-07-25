〈南部〉烏龍標線誤導左轉 警照抓開罰

2018-07-25

設兩段式左轉標誌 又劃左轉地面標線

〔記者黃明堂／台東報導〕台東火車站前的興安路口設有機車兩段式左轉標誌，但慢車道卻劃設左轉地面標線，很多機車直接左轉遭開罰，痛批被標線誤導違規，縣警局交通隊確認是烏龍標線，但照樣要罰！

機車騎士喊冤 警：不服可申訴

台東火車站前新興路與興安路二段交叉口，近日有警加強取締機車未兩段式左轉，幾乎半數以上機車都直接左轉要進入車站，統統被攔罰，有人要趕火車，卻得排隊等開單，也有騎士喊冤，質疑慢車道劃有左轉箭頭標線，為何被開罰？但警堅持開單，並告知如不服可申訴。

不過，相關單位雖坦承地面標線有誤，但恐難據以要求撤銷罰單！

台東監理站：既設有標誌 就應遵守

台東監理站站長周士昌說，雖然地面劃有左轉標線，但既然設有兩段式左轉標誌，騎士就應遵守。

台東縣警局交通隊長張國棟表示，這是道路工程單位劃設錯誤，不過，興安路車道設有分隔島，依交通規則，此路段機車應兩段式左轉，不能因錯誤標線而直接左轉。

律師吳漢成表示，地面左轉標線只是方向指示，不代表機車可以直接左轉，但是，這樣的標線，確實已經誤導騎士。

台東縣府：標線若確實有誤 會改正

「依政府劃的標線指示左轉、被警察攔下告發，接著說標線劃錯了，但仍要處罰！」這個邏輯，令民眾一頭霧水！

台東縣政府建設處表示，將先確認標線是否劃設錯誤，如確實有誤，會進行改正。