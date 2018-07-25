〈南部〉市政議題砲火猛 李孟諺：誤解即時釐清

2018-07-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選戰開打，在野陣營頻頻以市政題「柴」（材）助燃選情，加上定期大會即將開議，代理市長李孟諺表示，虛心接受議員的質詢與指教，對於不實的指摘或誤解，也會即時釐清與回應。

台南市長選舉「七搶一」強手競逐，在野陣營幾乎是「每日一砲」，鎖定市政議題猛攻，市府雖無 「現任市長」要競選連任，但也被迫成為「迫擊砲」天天回打，代理市長李孟諺也遭受池魚之殃。

南市議會第二屆第八次定期大會，因應年底地方選舉，將提前於七月廿七日開議。李孟諺表示，今次會期是這屆最後一次的定期大會，因此提醒各機關單位首長，務必充分了解轄管業務近八年來的施政成果，以及周全準備可能面臨的相關議題，以利完整政策成果說明與論述，並虛心接受議員的質詢與指教，對於不實的指摘或誤解，也應即時釐清與回應。

李孟諺表示，這會期最重要議案是明年（一○八）年度總預算案審議，各單位首長確實掌握明年度機關單位預算編列情形，備妥說帖、事先充分溝通，全力爭取議會支持。

對於年底選舉將至，紛至沓來的民調評比，李孟諺說，期勉市府團隊秉持「有則改之、無則嘉勉」原則，掌握好自身施政節奏，推動有利於市民的工作，切勿受到外界一時論斷的影響，面對誤解和批評，大家都能以正面角度說明溝通，積極回應市民及各界的訴求和期待。