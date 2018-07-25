〈台北都會〉小樹屋違規 柯嘆「在公園辦公嗎？」

2018-07-25

8成以上共同工作空間不合法

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲租用共同工作空間「小樹屋」作為競選辦公室，由於小樹屋遭爆違規使用，辦公室至今找不到新地點，競辦第一號成員柯昱安變流浪員工。柯文哲昨受訪大嘆北市八成以上共同工作空間不合法，難道「要在公園辦公嗎？」對此，多位市議員批評，既然發現法令不合時宜，柯身為現任市長，明明是可以解決這問題的人，不儘快修法，反而一副事不關己的樣子，若只會抱怨，「那選他連任幹嘛？」

議員：事不關己 選他連任幹嘛

當初踢爆小樹屋違法的市議員戴錫欽強調，目的是用個案凸顯法令不合時宜，北市早期參考美國訂定「土地使用分區管制自治條例」，但與台北的社區和都市型態不同，更不希望新創產業因此受打擊，若市長自己也深受其害，「光講幹話有什麼用？」應儘快修正相關法令，送到議會來審查，否則當家市長只會抱怨，「那選他連任幹嘛？」

市議員阮昭雄更狠酸柯是「不食人間煙火」，北市是住商混合的地區，很多不同類別行業都來反映過，但三年多來柯市府也沒有很徹底的解決，現在還一副置身事外、事不關己，好像他不是市長，但他明明是可以解決這件事情的人。

柯昱安昨受訪表示，海選預計錄取十三人，人力會慢慢補齊，也傾向租用一個獨立空間，並非所有共同工作空間都面臨違反土地分區使用情形。柯昱安說，基於使用上彈性較大、成本較低，初步仍以租用共同工作空間為優先。