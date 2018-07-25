〈台北都會〉連續虐貓只罰7.5萬 議員要求應監禁與感化

2018-07-25

許淑華主張成立動保警察 修動保法

〔記者郭安家／台北報導〕本報日前獨家報導，今年五月起松山區發生連續虐貓案，計有十九隻街貓遭嫌犯以不明液體潑灑，造成貓咪皮膚潰爛、重傷，台北市動保處僅對涉案者開罰七萬五千元。市議員許淑華昨於議會質詢指，今年截至五月已發生一二一件虐待動物事件，但「動保法」卻規定，除虐待動物致死或達重傷無法恢復外，其他均無法歸類為刑事案件，主張應對虐貓者進行強制監禁、感化作業。

動保處：不確定是否有效

動保處長宋念潔坦言，大家很氣憤動保處只能罰七萬五千元，動保處也很懊惱，是因法令所定義動物重傷是肢體殘傷、重要器官喪失等。她說，這次受虐貓咪皮膚毛囊受損，動保處將透過醫院開立重傷診斷證明，收集更多資料，未來也將借重北市警察局先進儀器，看能否找到其他虐貓影片，提高執法強度。

至於是否贊成對虐貓者強制監禁或感化？宋念潔受訪說，希望虐貓者不要再犯，但「動保法」並未規定對虐待動物者進行監禁、感化，也不確定此作法是否有效。

許淑華表示，近年虐待動物案件居高不下，動保處二○一六年接獲通報二二七件、去年則為二九二件，今年截至五月已發生一二一件，不包含未通報的黑數，平均每月就發生至少廿件虐待案件，甚至有增加狀況。

她指出，加拿大虐待動物處分是監禁五年、日本處兩百萬日圓或監禁兩年、韓國罰款兩千萬韓元或監禁一年、英國則監禁五年，至於挪威也針對累犯者處一年以下監禁。但台灣「動保法」規定，除虐待動物致死或達重傷致無法恢復傷勢外，皆無法歸類為刑事案件，僅能罰款；且動保處對虐待動物案件態度消極、對施虐者罰責也太低。她主張應成立動保警察，修改「動保法」，除開罰虐待動物累犯，也應強制進行監禁感化作業。

另，市議員簡舒培表示，據統計，近三年動物之家有一八二隻貓狗逃脫，動物救援隊近三年抓了七隻咬貓的狗，也有四隻進動物之家後離奇失蹤，另有一隻目前收容中、一隻病故、一隻被民眾認養。宋念潔坦言，動物之家有管理問題，且現場是開放空間，有些抓回的狗較兇惡，人員疏失導致狗脫逃。