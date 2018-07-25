〈台北都會〉許立民將返台大醫 王世堅送「逃出生天」

2018-07-25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市社會局長許立民過去是市長柯文哲擔任醫生時期的學生，二○一四年跟隨柯入府也是倚重愛將，近日許召開記者會稱因「借調期滿」，預定七月卅一日重返台大醫院擔任醫師，北市府一級首長出走再添一筆，因時機恰在柯爭取年底連任前，外界解讀「選前跳船」。對於許即將重返台大醫任職，市議員王世堅指許「不必再受那傢伙的鳥氣」，更祝福送上四字「逃出生天」，笑翻眾人。

二○一五年十二月柯文哲參加勵馨基金會舉辦活動「十億人起義、擊鼓反暴力」，尾聲突然被主持人拱上台跳舞，由於事前不知情，柯臉色鐵青不對勁，直接在台上訓斥身旁的許立民，「下次再有這種不清楚的rundown（流程），我就唯你是問」，氣氛頓時尷尬。王世堅昨提此事說，當場在台上被市長洗臉，「為你叫屈」，這是「人性惡劣的極致」，因為柯現在作秀最厲害，一個禮拜好幾次，而且樂此不疲，食髓知味。

社會局昨列席北市議會民政委員會工作報告，委員會召集人陳政忠、列席議員王世堅、吳世正、童仲彥及闕枚莎，也砲口一致對向柯刪除的重陽敬老金，指此舉「傷透長者的心」，眾人也質疑柯可能會把許當作砍重陽敬老金的祭旗，待許離開後就恢復發放；許立民答詢說，當時是為建構完善老人福利系統，才予以取消，現在回首仍不後悔，且據他對柯的了解，柯應也不會恢復發放。委員會最後仍決議，建議市府恢復發放重陽敬老金。