〈台北都會〉銀髮活動播市政影片 議員質疑變相輔選柯

2018-07-25

從車上到餐廳 播放柯Ｐ主畫面影片

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕市長柯文哲大砍重陽敬老金，令長者抱怨不斷，為力挽老人票，動用大量市政資源，柯推出的LINE官方帳號，六月起天天以長輩圖噓寒問暖，挽回流失的銀髮票，同時砸公帑近三千萬元，推出免費「長青樂活遊台北」活動安撫長者，但多名議員指出，長者參加活動時，遊覽車不斷播放以柯Ｐ為主畫面的市政影片，批評市府以市政活動行輔選之實，擺明是政策買票。

議員批以市政活動輔選 擺明政策買票

對此，觀光傳播局長陳思宇說，長青樂活遊台北活動已出車五八一車，車上宣傳的內容是以社會局的銀髮族服務為主，宣傳影片內容可再檢討，明年編列兩千六百萬元預算，將持續辦理該活動。

力挽銀髮票 柯另推出LINE官方帳號

在選戰策略上，柯文哲積極挽回因取消敬老金而流失的銀髮票，不但在六月推出LINE@，以長輩圖方式噓寒問暖，柯市府更大力推動如老人共餐、敬老卡擴大免費使用範圍、扶老補八萬、銀髮樂活行等政策。

觀傳局：宣傳影片內容可再檢討

觀傳局今年砸兩千六百萬元預算，讓六十五歲以上長者參加樂活遊台北，估計三萬兩千人受惠。敬老愛心卡擴大使用，公車、愛心計程車、捷運，後來增加觀光巴士、YOUBIKE，場館也擴大使用。

但國民黨市議員李芳儒昨在市議會教育委員會爆料，指有長者反映參加樂活遊活動，沒想到市政宣傳太過頻繁，各局處派了不少人員，從車上宣傳到餐廳裡，車內播放的影片也是市長的宣傳影片，簡直疲勞轟炸。

國民黨市議員汪志冰說，柯想藉由該活動漂白，質疑以市政活動行輔選洗白之實，不如快快恢復發放重陽禮金，且該活動宣傳不足、缺乏配套，民眾根本不清楚是限定六十五歲以上長者，不少里長抱怨是在添麻煩。

此外，民進黨市議員王威中爆料，指市府提供議員申請市政參訪的名額，一年一人可申請兩至四車為上限，卻有議員申請卅五車，難道是有什麼密切關係嗎？今年是選舉年，提醒觀傳局不要落人口實。

市府今年編列長者預算的經費部分，衛生局表示，因應北市人口老化趨勢，老人相關福利等各項支出，如老人健康檢查增加名額，預算因而連帶些微成長，去年整體老人福利開支約一億元，今年增至一億一千四百多萬元。

社會局表示，局內主責老人相關預算，從前年、去年到今年，預算分別為四十六億元、四十八億元及五十四億元，目的是為因應北市人口日益老化，開支故而連帶增長。