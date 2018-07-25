〈台北都會〉建案損鄰牆裂 新北市府允協調解決

2018-07-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕「我家牆壁、地面竟有裂縫，好恐怖！」新北市板橋區華福里多位居民昨天指控說，住家附近有建案正在施工，導致十九戶房屋的牆壁或地面龜裂、磁磚剝落，嚴重危及居住安全；市議員李婉鈺質疑市府工務局包庇建商、態度消極，要求一週內辦理安全鑑定，工務局允諾協助受損戶爭取權益。

板橋區東興街住戶簡小姐表示，在去年中秋節的前後，附近建案施工時突然發出兩聲巨響，結果自家牆壁就出現長長的裂痕，從天花板延伸到地面，房屋疑似地層下陷，落差約十五公分，令人怵目驚心，住在裡面很害怕，萬一地震來襲，五十年的老房子可能會撐不住而倒塌。

去年十月起陳情 建商沒改善

李婉鈺指責說，從去年十月起，受損戶就向市府陳情多次，工務局雖有安排會勘，但建商出具鑑定書宣稱住戶的建物暫無安全疑慮，建商承諾在二樓樓地板完成時與受損戶協商，結果卻再三拖延，如今建物已蓋到九層樓高，補償或賠償也遲無結果，住戶反映的事項，建商也沒改善，工務局態度消極，縱容建商持續施工，甚至在深夜十一點仍在施工，妨害安寧。

工務局：週內會勘 噪音已開罰

工務局施工科科長潘亮宇表示，去年十一月受理民眾的損鄰陳情案，依程序請建築師、結構技師確認民宅建物現況，認定未危及公共安全，工務局請住戶指定第三方鑑定機構，預計一週內會勘，鑑定報告在三個月後出爐，將依結果作為向建商申請修復賠償的依據，針對夜間施工及噪音等問題，已開罰建商兩次。

建商：會配合討論補償事宜

建商代表劉先生說，經過技師會勘，鄰屋的主體結構沒有明顯破壞，受損戶無立即危險，對於施工造成鄰損感到抱歉，從未逃避也沒有故意拖延，本週將委託台灣省土木技師公會進行鄰損鑑定，若住戶希望討論價金補償事宜，也會配合。