〈台北都會〉施工破壞圓山遺址 文化局、公園處互推責任

2018-07-25

文化局未派員督導 指公園處未通知

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府推動圓山自然景觀公園，公園處於上月進行景觀工程，施工開挖時竟破壞圓山遺址文化層，北市議員昨爆料，公園處施工時，文化局未派員到場督導，讓工人亂挖，對此，昨天文化局與公園處則互推責任。且議員也不滿指出，位在圓山遺址範圍之內的圓山坑道，傳出坑道天花板崩落，原定六月開放確定跳票，且坑道安全鑑定標案迄今不見蹤影，開放期程恐遙遙無期。

對此，文化局副局長田瑋說，遺址施工計畫是文化局陪同公園處赴文化部報告，計畫也經由中央核准，會中指示開挖刨地當天應通知監看人員，因公園處未通知，所以才未到場，公園處與文化局將到中央說明，文化部應該會開罰。

公園處︰文化局不至於不知道開工

公園處圓山所則表示，文化局有陪公園處一起到中央報告，審核全程文化局也清楚，市府重視遺址，「開工這件事文化局不至於不知道」，身為主管機關的文化局若不知道，應該會著急才對，直接反駁文化局的說法。

至於圓山坑道，觀傳局長陳思宇說，已委託工務局針對坑道安全性進行鑑定，待工務局公告標案就可進行，經費約二、三百萬元，由於坑道開放以安全為最大考量，因此開放尚無時間表。

北市議會教育委員會昨安排觀傳局、文化局進行工作報告，議員許淑華說，圓山遺址具有歷史性，中央文資委員在審議計畫時，耳提面命針對施工不能往下挖逾四十公分，施工時文化局沒人在場監工，直接挖到貝塚，工人看不懂遺址。

議員李慶鋒則不滿地說，文化局應在場提供必要協助，景觀工程擾動國定遺址，文化局沒協助公園處的角色，文化局長鍾永豐說，公園處面對文資有許多的不理解，向公園處作很多的解釋，文化局扮演很多來回的角色。

李慶鋒砲轟說謊，文化局根本不在場，許淑華也批文化局不該呼攏議員，這次事件看出市府沒有任何SOP，至今也沒看到市府檢討，要求一個月訂定新流程。